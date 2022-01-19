Блинкен в Украине: итоги визита

Сегодня, 19 января, в Украину, с целью подтверждения поддержки со стороны США, прибыл государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Подробности визита Блинкена в Украину - в материале РБК-Украина.
"Если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами нанесут непоправимый вред экономике России", - заявил во время встречи Блинкен.
"Я не могу прочитать мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что мы делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", - заявил Блинкен.
Уже завтра государственный секретарь отправится в Берлин, чтобы поднять вопрос дипломатического взаимодействия с Россией и совместных усилий по сдерживанию ее агрессии против Украины.
После этого, уже 21 января в Женеве - Блинкен проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
"Я встречусь с министром иностранных дел России Лавровым в Женеве в пятницу. Цель встречи будет включать то, что я обсудил с Зеленским и Кулебой сегодня", - отметил государственный секретарь США.
Блинкен обещает провести консультации с украинскими партнерами после переговоров с Лавровым.