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Блинкен в Украине: итоги визита

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 19 января, в Украину, с целью подтверждения поддержки со стороны США, прибыл государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Подробности визита Блинкена в Украину - в материале РБК-Украина.

О чем Блинкен говорил с Зеленским:

  • государственный секретарь заверил президента в том, что НАТО усилит свое присутствие в прифронтовых странах-союзниках в случае полномасштабного вторжения в Украину со стороны России.
  • Штаты будут оказывать нашей стране еще больше оборонной помощи;
  • обсудили международную безопасность и экономическую помощь Украине;

"Если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами нанесут непоправимый вред экономике России", - заявил во время встречи Блинкен.

О чем Блинкен говорил с Кулебой:

"Я не могу прочитать мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что мы делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", - заявил Блинкен.

Что дальше

Уже завтра государственный секретарь отправится в Берлин, чтобы поднять вопрос дипломатического взаимодействия с Россией и совместных усилий по сдерживанию ее агрессии против Украины.

После этого, уже 21 января в Женеве - Блинкен проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

"Я встречусь с министром иностранных дел России Лавровым в Женеве в пятницу. Цель встречи будет включать то, что я обсудил с Зеленским и Кулебой сегодня", - отметил государственный секретарь США.

Блинкен обещает провести консультации с украинскими партнерами после переговоров с Лавровым.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий КулебаЭнтони Блинкен