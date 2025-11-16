Блекаут в окупованому Донецьку: чому місто і прилеглі райони залишились без електрики

Близько 22:00 16 листопада в Донецьку та декількох інших окупованих містах області раптово зникло світло. Перед цим місцеві мешканці писали про невідомі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.
Кадри та фото з "блекаутом" у Донецьку поширюють місцеві Telegram-канали.
Причиною називають "удар по підстанції". За непідтвердженими даними, вона була атакована невідомими дронами. Працювала ворожа ППО.
Окрім Донецька, без світла залишилися окуповані Ясинувата і як мінімум Червоногвардійський район Макіївки. Також частково знеструмлені Горлівка та Єнакієво.
Попереднього разу перебої зі світлом у тимчасово окупованому росіянами Донецьку були ввечері 13 листопада. Тоді в місті пролунала велика кількість вибухів, після чого почалася сильна пожежа і зникло світло.
Повідомлялось про враження об'єктів на Донецькому металургійному заводі (нині не працює), який російські окупанти перетворили на військову базу.
Росіяни також писали, що внаслідок вибухів у Ворошилівському та Київському районах окупованого Донецька сталося автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій. Не менше 3100 абонентів залишилися без світла.
Як писало РБК-Україна, в російському Бєлгороді ввечері 8 листопада стався масштабний блекаут. Щонайменше 20 тисяч росіян залишились без світла.
Зазначається, що по теплоелектростанції "Луч" в місті нібито було завдано ракетного удару. Атака пошкодила газотурбінні установки на ТЕЦ, вони припинили роботу. ТЕЦ "Луч" забезпечує електроспоживання у самому Бєлгороді та у прилеглих населених пунктах.
Ввечері 3 листопада Рильськ Курської області та Фролово Волгоградської області залишились без світла.
Першого листопада під атакою безпілотників опинилося місто Желєзногорськ Курської області РФ. Там нібито була атакована підстанція, через що частина міста залишилася без електрики.
Ввечері 31 жовтня без світла залишилось Підмосков'я. Перед цим в місцевих пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які підлітають до російської столиці.