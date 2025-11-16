Блэкаут в оккупированном Донецке: почему город и прилегающие районы остались без электрики

Около 22:00 16 ноября в Донецке и нескольких других оккупированных городах области внезапно исчез свет. Перед этим местные жители писали о неизвестных дронах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.
Кадры и фото с "блэкаутом" в Донецке распространяют местные Telegram-каналы.
Причиной называют "удар по подстанции". По неподтвержденным данным, она была атакована неизвестными дронами. Работала вражеская ПВО.
Кроме Донецка, без света остались оккупированные Ясиноватая и как минимум Красногвардейский район Макеевки. Также частично обесточены Горловка и Енакиево.
В прошлый раз перебои со светом во временно оккупированном россиянами Донецке были вечером 13 ноября. Тогда в городе прозвучало большое количество взрывов, после чего начался сильный пожар и исчез свет.
Сообщалось о поражении объектов на Донецком металлургическом заводе (ныне не работает), который российские оккупанты превратили в военную базу.
Россияне также писали, что в результате взрывов в Ворошиловском и Киевском районах оккупированного Донецка произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. Не менее 3100 абонентов остались без света.
Как писало РБК-Украина, в российском Белгороде вечером 8 ноября произошел масштабный блэкаут. По меньшей мере 20 тысяч россиян остались без света.
Отмечается, что по теплоэлектростанции "Луч" в городе якобы был нанесен ракетный удар. Атака повредила газотурбинные установки на ТЭЦ, они прекратили работу. ТЭЦ "Луч" обеспечивает электропотребление в самом Белгороде и в близлежащих населенных пунктах.
Вечером 3 ноября Рыльск Курской области и Фролово Волгоградской области остались без света.
Первого ноября под атакой беспилотников оказался город Железногорск Курской области РФ. Там якобы была атакована подстанция, из-за чего часть города осталась без электричества.
Вечером 31 октября без света осталось Подмосковье. Перед этим в местных пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, которые подлетают к российской столице.