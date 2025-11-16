RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Блэкаут в оккупированном Донецке: почему город и прилегающие районы остались без электрики

Иллюстративное фото: блэкаут в городе (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Около 22:00 16 ноября в Донецке и нескольких других оккупированных городах области внезапно исчез свет. Перед этим местные жители писали о неизвестных дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Кадры и фото с "блэкаутом" в Донецке распространяют местные Telegram-каналы.

 

Причиной называют "удар по подстанции". По неподтвержденным данным, она была атакована неизвестными дронами. Работала вражеская ПВО.

Кроме Донецка, без света остались оккупированные Ясиноватая и как минимум Красногвардейский район Макеевки. Также частично обесточены Горловка и Енакиево.

В прошлый раз перебои со светом во временно оккупированном россиянами Донецке были вечером 13 ноября. Тогда в городе прозвучало большое количество взрывов, после чего начался сильный пожар и исчез свет.

Сообщалось о поражении объектов на Донецком металлургическом заводе (ныне не работает), который российские оккупанты превратили в военную базу.

Россияне также писали, что в результате взрывов в Ворошиловском и Киевском районах оккупированного Донецка произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. Не менее 3100 абонентов остались без света.

 

Блэкауты в российских городах

Как писало РБК-Украина, в российском Белгороде вечером 8 ноября произошел масштабный блэкаут. По меньшей мере 20 тысяч россиян остались без света.

Отмечается, что по теплоэлектростанции "Луч" в городе якобы был нанесен ракетный удар. Атака повредила газотурбинные установки на ТЭЦ, они прекратили работу. ТЭЦ "Луч" обеспечивает электропотребление в самом Белгороде и в близлежащих населенных пунктах.

Вечером 3 ноября Рыльск Курской области и Фролово Волгоградской области остались без света.

Первого ноября под атакой беспилотников оказался город Железногорск Курской области РФ. Там якобы была атакована подстанция, из-за чего часть города осталась без электричества.

Вечером 31 октября без света осталось Подмосковье. Перед этим в местных пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, которые подлетают к российской столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкБлэкаут