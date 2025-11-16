Блэкаут в оккупированном Донецке: почему город и прилегающие районы остались без электрики

Кадры и фото с "блэкаутом" в Донецке распространяют местные Telegram-каналы.

Причиной называют "удар по подстанции". По неподтвержденным данным, она была атакована неизвестными дронами. Работала вражеская ПВО.

Кроме Донецка, без света остались оккупированные Ясиноватая и как минимум Красногвардейский район Макеевки. Также частично обесточены Горловка и Енакиево.

В прошлый раз перебои со светом во временно оккупированном россиянами Донецке были вечером 13 ноября. Тогда в городе прозвучало большое количество взрывов, после чего начался сильный пожар и исчез свет.

Сообщалось о поражении объектов на Донецком металлургическом заводе (ныне не работает), который российские оккупанты превратили в военную базу.

Россияне также писали, что в результате взрывов в Ворошиловском и Киевском районах оккупированного Донецка произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. Не менее 3100 абонентов остались без света.