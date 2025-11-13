До Донецька долетіли "невідомі дрони": після вибухів у місті немає світла

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку ввечері 13 листопада пролунала велика кількість вибухів, після чого почалася сильна пожежа. В деяких районах міста виникли перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та місцеві канали.

Місцеві канали виклали відео масованої атаки на тимчасово окуповане місто "невідомими дронами". Після серії вибухів у деяких районах зникло світло. Попередньо, було вражено об'єкти на Донецькому металургійному заводі (нині не працює), який російські окупанти перетворили на військову базу.

Росіяни також пишуть, що внаслідок вибухів у Ворошилівському та Київському районах Донецька сталося автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій. Не менше 3100 абонентів залишилися без світла.

Над окупованим містом почала працювати російська протиповітряна оборона. Це вже призвело до падіння уламків зенітних ракет на вулиці та домівки в одному з районів.