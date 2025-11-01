Московська область у темряві: місцеві ЗМІ публікують відео вулиць без світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Мешканці Підмосков'я повідомляють, що ввечері в оселях та на вулицях почало зникати світло.

Відео темних вулиць публікують місцеві ЗМІ.

Вони ж пишуть про те, що відключення електропостачання сталось "у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах".

Перед цим в місцевих пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які підлітають до російської столиці.

Мер Москви Сергій Собянін о 23:40 повідомив про збиття одного безпілотника на підльоті до міста.

Офіційних коментарів щодо блекауту влада поки що не надавала.