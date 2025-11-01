ua en ru
Московська область у темряві: місцеві ЗМІ публікують відео вулиць без світла

Росія, Субота 01 листопада 2025 00:21
UA EN RU
Московська область у темряві: місцеві ЗМІ публікують відео вулиць без світла Ілюстративне фото: вулиці без освітлення (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Мешканці підмосковних населених пунктів скаржаться на зникнення світла ввечері 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Мешканці Підмосков'я повідомляють, що ввечері в оселях та на вулицях почало зникати світло.

Відео темних вулиць публікують місцеві ЗМІ.

Вони ж пишуть про те, що відключення електропостачання сталось "у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах".

Перед цим в місцевих пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які підлітають до російської столиці.

Мер Москви Сергій Собянін о 23:40 повідомив про збиття одного безпілотника на підльоті до міста.

Офіційних коментарів щодо блекауту влада поки що не надавала.

Атаки на російські енергетичні об'єкти

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в ніч на 31 жовтня дрони атакували енергооб’єкти в трьох областях РФ.

В Орлі після удару по ТЕЦ частина міста залишилася без електропостачання. За даними російських Телеграм-каналів, дрон влучив у відкритий розподільчий пристрій.

На підстанції "Владімірская" спалахнула пожежа після атаки дрона. Підстанція 750 кВ є однією з ключових високовольтних станцій енергокільця навколо Москви та передає потужності від атомних і теплових електростанцій (Смоленської, Костромської, Рязанської) у напрямку столиці та центральних регіонів.

Мешканці Ярославля повідомляли про вибухи в районі нафтопереробного заводу ПАТ "Славнефть-ЯНОС". Також в Ярославлі під час атаки закривали місцевий аеропорт.

Перед цим вибухи пролунали в Московській області. Російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали про три вибухи у підмосковній Коломні.

