Московська область у темряві: місцеві ЗМІ публікують відео вулиць без світла
Мешканці підмосковних населених пунктів скаржаться на зникнення світла ввечері 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Мешканці Підмосков'я повідомляють, що ввечері в оселях та на вулицях почало зникати світло.
Відео темних вулиць публікують місцеві ЗМІ.
Вони ж пишуть про те, що відключення електропостачання сталось "у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах".
Перед цим в місцевих пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які підлітають до російської столиці.
Мер Москви Сергій Собянін о 23:40 повідомив про збиття одного безпілотника на підльоті до міста.
Офіційних коментарів щодо блекауту влада поки що не надавала.
Атаки на російські енергетичні об'єкти
Як раніше повідомляло РБК-Україна, в ніч на 31 жовтня дрони атакували енергооб’єкти в трьох областях РФ.
В Орлі після удару по ТЕЦ частина міста залишилася без електропостачання. За даними російських Телеграм-каналів, дрон влучив у відкритий розподільчий пристрій.
На підстанції "Владімірская" спалахнула пожежа після атаки дрона. Підстанція 750 кВ є однією з ключових високовольтних станцій енергокільця навколо Москви та передає потужності від атомних і теплових електростанцій (Смоленської, Костромської, Рязанської) у напрямку столиці та центральних регіонів.
Мешканці Ярославля повідомляли про вибухи в районі нафтопереробного заводу ПАТ "Славнефть-ЯНОС". Також в Ярославлі під час атаки закривали місцевий аеропорт.
Перед цим вибухи пролунали в Московській області. Російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали про три вибухи у підмосковній Коломні.