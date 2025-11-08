В Бєлгороді масштабний блекаут: тисячі росіян сидять без світла
В російському Бєлгороді ввечері 8 листопада стався масштабний блекаут. Щонайменше 20 тисяч росіян сидять без світла, росіяни скаржаться на нібито ракетний удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що по теплоелектростанції "Луч" в місті нібито було завдано ракетного удару. Атака пошкодила газотурбінні установки на ТЕЦ, вони припинили роботу. ТЕЦ "Луч" забезпечує електроспоживання у самому Бєлгороді та у прилеглих населених пунктах.
Наразі частина Бєлгорода знеструмлена. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що понад 20 тисяч росіян перебувають без світла. Також він традиційно набрехав, що російська протиповітряна оборона "перехопила" повітряні цілі, а в ситуації винні "уламки".
Блекаути у Бєлгороді
Нагадаємо, що Бєлгород, одне з найближчих до України російських міст, регулярно відповідає за російські теракти проти української енергетики.
Зокрема 5 жовтня росіяни скаржилися, що по підстанції "Луч" у Бєлгороді було завдано ракетного удару. Унаслідок обстрілу підстанція загорілася, а в більшості районів міста виникли масштабні переломи зі світлом.
У ніч на 6 жовтня губернатор області повідомив, що без світла залишилися майже 40 тисяч жителів. Причому вдень того самого дня в місті теж не було світла після чергової атаки.
11 жовтня Бєлгород також опинився під ракетним ударом. Унаслідок обстрілу було пошкоджено ТЕЦ "Луч", більшість районів міста опинилися без світла. А 13 жовтня по російському місту знову прилетіло. Попередньо, було знищено турбіни на Бєлгородській ТЕЦ, через що вона повністю вийшла з ладу.