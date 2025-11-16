ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Блекаут в окупованому Донецьку: чому місто і прилеглі райони залишились без електрики

Донецька область , Неділя 16 листопада 2025 23:31
UA EN RU
Блекаут в окупованому Донецьку: чому місто і прилеглі райони залишились без електрики Ілюстративне фото: блекаут у місті (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Близько 22:00 16 листопада в Донецьку та декількох інших окупованих містах області раптово зникло світло. Перед цим місцеві мешканці писали про невідомі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

Кадри та фото з "блекаутом" у Донецьку поширюють місцеві Telegram-канали.

Причиною називають "удар по підстанції". За непідтвердженими даними, вона була атакована невідомими дронами. Працювала ворожа ППО.

Окрім Донецька, без світла залишилися окуповані Ясинувата і як мінімум Червоногвардійський район Макіївки. Також частково знеструмлені Горлівка та Єнакієво.

Попереднього разу перебої зі світлом у тимчасово окупованому росіянами Донецьку були ввечері 13 листопада. Тоді в місті пролунала велика кількість вибухів, після чого почалася сильна пожежа і зникло світло.

Повідомлялось про враження об'єктів на Донецькому металургійному заводі (нині не працює), який російські окупанти перетворили на військову базу.

Росіяни також писали, що внаслідок вибухів у Ворошилівському та Київському районах окупованого Донецька сталося автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій. Не менше 3100 абонентів залишилися без світла.

Блекаути в російських містах

Як писало РБК-Україна, в російському Бєлгороді ввечері 8 листопада стався масштабний блекаут. Щонайменше 20 тисяч росіян залишились без світла.

Зазначається, що по теплоелектростанції "Луч" в місті нібито було завдано ракетного удару. Атака пошкодила газотурбінні установки на ТЕЦ, вони припинили роботу. ТЕЦ "Луч" забезпечує електроспоживання у самому Бєлгороді та у прилеглих населених пунктах.

Ввечері 3 листопада Рильськ Курської області та Фролово Волгоградської області залишились без світла.

Першого листопада під атакою безпілотників опинилося місто Желєзногорськ Курської області РФ. Там нібито була атакована підстанція, через що частина міста залишилася без електрики.

Ввечері 31 жовтня без світла залишилось Підмосков'я. Перед цим в місцевих пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які підлітають до російської столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Блекаут
Новини
Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ
Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе