Блекаут в окупованому Донецьку: чому місто і прилеглі райони залишились без електрики

Близько 22:00 16 листопада в Донецьку та декількох інших окупованих містах області раптово зникло світло. Перед цим місцеві мешканці писали про невідомі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

Кадри та фото з "блекаутом" у Донецьку поширюють місцеві Telegram-канали.

Причиною називають "удар по підстанції". За непідтвердженими даними, вона була атакована невідомими дронами. Працювала ворожа ППО.

Окрім Донецька, без світла залишилися окуповані Ясинувата і як мінімум Червоногвардійський район Макіївки. Також частково знеструмлені Горлівка та Єнакієво.

Попереднього разу перебої зі світлом у тимчасово окупованому росіянами Донецьку були ввечері 13 листопада. Тоді в місті пролунала велика кількість вибухів, після чого почалася сильна пожежа і зникло світло.

Повідомлялось про враження об'єктів на Донецькому металургійному заводі (нині не працює), який російські окупанти перетворили на військову базу.

Росіяни також писали, що внаслідок вибухів у Ворошилівському та Київському районах окупованого Донецька сталося автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій. Не менше 3100 абонентів залишилися без світла.