Бійці полку "Скеля" під час першого бойового виходу взяли в полон 9 окупантів (відео)
Штурмова група росіян потрапила в пастку бійців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Українські воїни під час свого першого бойового виходу взяли в полон дев'ятеро окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube полку.
Як повідомляється, четверо бійців полку на першому своєму виході взяли в полон дев'ятеро росіян.
"Виявилося, що російські командири женуть у бій непідготовлених, небоєздатних людей, які кидають зброю при першій можливості", - зазначили українські воїни.
Сили оборони захоплюють у полон окупантів
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили ворожий наступ на Покровському напрямку та взяли в полон групу окупантів.
Також підрозділ "Братство" в Донецькій області успішно зупинив просування російських окупантів, ліквідувавши понад 90 загарбників та взявши в полон ще п’ятьох.
Окрім того, військові окремого штурмового полку "Скала" за тиждень взяли в полон 32 російських окупанти. Було зірвано наступ ворога.
Раніше ми писали про те, що десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку. Як зазначалося, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здалися українським військовим.
А Сили спеціальних операцій влаштували неочікуваний наліт на тилові позиції росіян. Їм вдалось взяти в полон шістьох окупантів.