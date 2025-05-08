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Зухвалий наліт у тил РФ: спецпризначенці взяли в полон групу окупантів (відео)

Україна, Четвер 08 травня 2025 13:55
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Зухвалий наліт у тил РФ: спецпризначенці взяли в полон групу окупантів (відео) Фото: спецпризначенці взяли в полон групу окупантів після спецоперації в тилу (sof.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Сили спеціальних операцій влаштували неочікуваний наліт на тилові позиції росіян. Їм вдалось полонити шістьох окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій (ССО).

Так, під час проведення спеціальних дій у тилу ворога, воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ змусили здатися в полон шістьох російських солдатів.

"У маскувальних костюмах, оператори ССО непомітно підійшли до позиції ворога. Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі. Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв", - йдеться у повідомленні.

Не втрачаючи ініціативи, воїни ССО впритул підійшли до укриття та рішуче наказали росіянам викинути зброю та виповзати по оному.

"Оператори чітко дали зрозуміти, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий. Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинути бліндаж", - зазначили у ССО.

Оператори тут же обшукали солдатів 34-ї бригади зсрф на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.

"Слава Україні, мужики! Все нормально. Ви житимете, не бійтеся. Нам немає сенсу вас убивати", - сказав один з операторів ССО.

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Українські спецпризначенці постійно проводять спецоперації на фронті в Україні. Зокрема, часто такі дії відбувають в тилу ворога.

Наприклад, в квітні бійці 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків. Їм вдалось поповнити обмінний фонд.

А у березні бійці ССО ЗСУ полонили дев'ятьох російських військових під Покровськом після успішної операції з вибухом промислової будівлі, де вони переховувалися. Спецпризначенці надали пораненим полоненим медичну допомогу.

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