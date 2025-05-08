Зухвалий наліт у тил РФ: спецпризначенці взяли в полон групу окупантів (відео)

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій (ССО).

Так, під час проведення спеціальних дій у тилу ворога, воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ змусили здатися в полон шістьох російських солдатів.

"У маскувальних костюмах, оператори ССО непомітно підійшли до позиції ворога. Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі. Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв", - йдеться у повідомленні.

Не втрачаючи ініціативи, воїни ССО впритул підійшли до укриття та рішуче наказали росіянам викинути зброю та виповзати по оному.

"Оператори чітко дали зрозуміти, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий. Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинути бліндаж", - зазначили у ССО.

Оператори тут же обшукали солдатів 34-ї бригади зсрф на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.

"Слава Україні, мужики! Все нормально. Ви житимете, не бійтеся. Нам немає сенсу вас убивати", - сказав один з операторів ССО.