Спецпризначенці ГУР на Донеччині ліквідували понад 90 росіян, ще 5 взяли в полон

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 11:09
Спецпризначенці ГУР на Донеччині ліквідували понад 90 росіян, ще 5 взяли в полон Фото: “Братство” стримало ворога на Донеччині (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підрозділ "Братство" в Донецькій області успішно зупинив просування російських окупантів, ліквідувавши понад 90 загарбників та взявши в полон ще п’ятьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

Підрозділ “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України спільно з побратимами з РДК успішно виконав бойове завдання зі стримування ворожих сил у Донецькій області.

Повідомляється, що у ході штурмових дій бійці підрозділу знищили понад 90 московитів, ще п’ятьох “Братство” захопило в полон.

Оператори FPV-дронів та дронів-бомберів здійснили понад 400 бойових вильотів та влучними ударами підтримали наземну складову операції.

"Завдяки ефективним діям розвідників вдалося стабілізувати логістику Сил оборони в їхній смузі відповідальності та не дозволити противнику швидко просунутися в напрямку кордонів Дніпропетровської області", - зауважили в ГУР.

Під час операції воїни також виявили та знешкодили декілька груп “прапороносців” - російських військовослужбовців, які ціною свого життя розвішували “триколори” для фото на непідконтрольній ворогу території, щоб надалі брехливо заявити про взяття цих населених пунктів.

Усіх виявлених “прапороносців” бійці “Братства” знищили або взяли в полон.

Зауважимо, що днями ГУР оприлюднило, як саме російська пропаганда застосовує нову тактику дезінформації. Окупанти показують постановочні відео “захоплень” населених пунктів.

Нагадаємо також, що раніше сьогодні в розвідці розповідали, що під час операції у Чорному морі ударний морський дрон прорвався до бухти Новоросійська, де через необережність росіян ліквідував п'ять елітних російських водолазів-розвідників.

