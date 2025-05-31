Десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку (відео)

Десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку. Полоненим надали медичну допомогу.

Українські десантники спільно з суміжними підрозділами захопили чергову групу російських військовослужбовців на Курському напрямку.

Як повідомляють, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здались українським військовим.

Йдеться про фізичний та психологічний тиск, приниження, а також постійні погрози з боку командування.

Українська сторона надала затриманим необхідну медичну та психологічну допомогу.

Також не виключається, що ці полонені можуть бути використані для обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.