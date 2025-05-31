Десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку (відео)
Десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку. Полоненим надали медичну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Українські десантники спільно з суміжними підрозділами захопили чергову групу російських військовослужбовців на Курському напрямку.
Як повідомляють, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здались українським військовим.
Йдеться про фізичний та психологічний тиск, приниження, а також постійні погрози з боку командування.
Українська сторона надала затриманим необхідну медичну та психологічну допомогу.
Також не виключається, що ці полонені можуть бути використані для обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.
Захоплення полонених РФ
Нагадаємо, перед тим, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.
Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.
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