За тиждень у полоні 32 росіянина: бійці полку "Скала" показали як зірвали наступ окупантів
Військові окремого штурмового полку "Скала" за тиждень взяли в полон 32 російських окупанти. Було зірвано наступ ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 425-го ОШП.
"Планували наступ, а закінчили в полоні. Тепер замість погроз - страх, скиглення і класичне «нас обдурили", - розповіли у підрозділі.
Під час допиту полонені розповіли, як потрапили на війну. Зокрема, один з них пішов у військкомат, щоб повернути водійське посвідчення - а звідти його відправили на фронт
"Зараз думаю, що краще б поштарем служив, на велосипеді їздив", - каже окупант.
А ось другий поскаржився, що його обманули.
"Мене обманули, коротше. Поїдеш, Валера, на будівництво. Ну, на будівництво так на будівництво. І ось таке в мене будівництво", - заявив той.
Третій розповів, що був у СІЗО і там його тиждень благали про підписання контракту.
Окупати у полоні розповідають про величезні втрати РФ: "Я з восьми людей дійшов до точки тільки один. Я бачив, як моїх друзів розривало на шматки". Інший додає: "З 20 людей дійшло, може, людей п’ять, і ті - "трьохсоті".
Раніше ми писали про те, що десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку. Як зазначалося, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здалися українським військовим.
Окрім цього Сили спеціальних операцій влаштували неочікуваний наліт на тилові позиції росіян. Їм вдалось взяти в полон шістьох окупантів.