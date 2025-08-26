Під Покровськом бійці відбили штурм та захопили у полон дев'ять окупантів (відео)

Фото: під Покровськом бійці відбили штурм та захопили у полон дев'ять окупантів (Getty Images)

Українські прикордонники відбили ворожий наступ на Покровському напрямку та взяли в полон групу окупантів. В мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що ворог на цій ділянці намагається наступати невеликими групами. 24 серпня бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського загону зупинили атаку та полонили шістьох загарбників. При цьому кількома днями раніше українські воїни вже затримали ще трьох російських військових. Серед полонених - бойовики як з окупованих районів Донецької області, так і з регіонів Росії, зокрема Удмуртії та Осетії.