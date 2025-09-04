ua en ru
Бойцы полка "Скала" во время первого боевого выхода взяли в плен 9 оккупантов (видео)

Четверг 04 сентября 2025 17:14
Бойцы полка "Скала" во время первого боевого выхода взяли в плен 9 оккупантов (видео) Фото: бойцы полка "Скала" во время первого боевого выхода взяли в плен 9 оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Штурмовая группа россиян попала в ловушку бойцов 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Украинские воины во время своего первого боевого выхода взяли в плен девять оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube полка.

Как сообщается, четверо бойцов полка на первом своем выходе взяли в плен девять россиян.

"Оказалось, что российские командиры гонят в бой неподготовленных, небоеспособных людей, которые бросают оружие при первой возможности", - отметили украинские воины.

Силы обороны захватывают в плен оккупантов

Напомним, недавно украинские пограничники отбили вражеское наступление на Покровском направлении и взяли в плен группу оккупантов.

Также подразделение "Братство" в Донецкой области успешно остановило продвижение российских оккупантов, ликвидировав более 90 захватчиков и взяв в плен еще пятерых.

Кроме того, военные отдельного штурмового полка "Скала" за неделю взяли в плен 32 российских оккупантов. Было сорвано наступление врага.

Ранее мы писали о том, что десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении. Как отмечалось, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

А Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось взять в плен шестерых оккупантов.

