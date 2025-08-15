ua en ru
Битвы за футбольную осень: "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" получили следующих соперников в еврокубках

Пятница 15 августа 2025 01:14
Фото: Киевское "Динамо" гарантировало себе еврокубковую осень (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Две из трех украинских команд вылетели из турниров, где начинали еврокубковый путь в текущем сезоне. Но все отечественные представители - "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" еще имеют шансы пробиться в основные этапы Лиги Европы и Лиги конференций.

Кто, когда, с кем и за что будет играть - подскажет РБК-Украина.

"Динамо" против "Маккаби" - сплошные параллели

"Динамо", проиграв кипрскому "Пафосу", попрощалось с Лигой чемпионов и опустилось в Лигу Европы.

Для того, чтобы попасть в основной турнир ЛЕ, надо еще одолеть одного соперника. Им прогнозируемо стал израильский "Маккаби" из Тель-Авива. В третьем круге квалификации ЛЕ израильтяне играли с мальтийским "Хамарун Спартанс", который киевляне еще раньше выбили из отбора Лиги чемпионов.

"Маккаби" не так уверенно, как "Динамо", но тоже дважды переиграл "спартанцев" - 2:1 и 3:1. Клуб из Тель-Авива - действующий чемпион Израиля, поэтому еврокубки начинал с квалификации ЛЧ. Но там во втором круге тоже стал жертвой "Пафоса" - 1:1, 0:1.

Из-за политической ситуации в Израиле, "Маккаби", как и "Динамо", не может принимать соперников у себя дома. Это могло бы уравнять шансы. Но есть проблема: домашней ареной клуб выбрал стадион в городе Бачка-Топола, что в не очень дружественной для украинцев Сербии.

Матчи плей-офф раунда ЛЕ пройдут 21 и 28 августа. Первый поединок подопечные Александра Шовковского проведут на выезде.

Отметим, что если киевляне проиграют и "Маккаби", они все равно продолжат выступления на евроарене - в основном раунде Лиги конференций.

Швейцарский вариант для "Шахтера"

А вот "горнякам", которые уступили в ЛЕ греческому "Панатинаикосу", за Лигу конференций еще надо повоевать. Пропуском туда будет победа над швейцарским "Серветтом" из Женевы.

"Серветт" на правах вице-чемпиона страны стартовал во втором раунде квалификации ЛЧ где уступил чешской "Виктории" (1:3, 1:0). А потом, уже в Лиге Европы, не справился с нидерландским "Утрехтом" (1:3, 1:2).

Матчи состоятся 21 и 28 августа. Украинская команда первую игру сыграет на номинально домашней арене в Кракове. Если "Шахтер" проиграет швейцарцам, он окончательно вылетит из еврокубков.

Итальянский гранд для "Полесья"

Одолев венгерский "Пакш", житомирцы вышли в плей-офф раунд Лиги конференций. Соперником команды Руслана Ротаня за попадание в основную стадию турнира будет шестая команда прошлого чемпионата Серии А - "Фиорентина".

Матчи украинско-итальянского противостояния состоятся 21 и 28 августа. В первой игре "Полесье" выступит номинальным хозяином.

Как и в случае с "Шахтером", поражение будет означать для "полесских волков" прекращение выступлений на континентальной арене.

Ранее стало известно, где сборная Украины сыграет выездной матч против Франции в отборе на ЧМ-2026.

Также читайте, на каких местах "Динамо", "Шахтер" и другие клубы Украины в обновленном рейтинге УЕФА.

