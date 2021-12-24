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Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад

Новина українською →
Украина, Пятница 24 декабря 2021 07:55
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад Путин добивается прямых переговоров с США (фото: Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

Напряжение между Россией и Западом неустанно растет. Москва прямо угрожает новой эскалацией, не стесняясь в выражениях. США и их партнеры в ответ обещают жесточайшие санкции. Украина оказалась в самом центре этого противостояния. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Последние месяцы с точки зрения отношений между США и НАТО с одной стороны и Россией и ее сателлитами с другой, пожалуй, стали самыми напряженными со времен 2014-2015 годов. Основным триггером все еще остается Украина, но с разницей в том, что существенной активизации боевых действий на нашей территории пока не наблюдается.

Эскалация сейчас происходит больше по дипломатической линии. С ноября Соединенные Штаты говорят о подготовке россиян к открытому нападению на Украину. Западные медиа регулярно публиковали карты возможного наступления и данные о накоплении войск. Официальные лица подкрепляют это жесткими заявлениями и анонсами мощных санкций в случае новой агрессии.

Кремль поначалу попросту отвергал все обвинения, но в последние недели "перешел в контратаку". По версии Москвы, это Украина при поддержке западных союзников якобы срывает мирные переговоры и готовит провокации как на Донбассе, так и против самой России. На что там обещают "должный, в том числе военно-технический ответ", при этом уточняя, что "сами конфликта не хотят".

Сумев максимально обратить внимание Запада на свои угрозы, Владимир Путин в итоге таки выдвинул требования. Оформлены они в виде двух документов, которые МИД РФ предлагает подписать США и НАТО, – так называемые "гарантии безопасности". Абсурдность некоторых положений заставляет усомниться в том, что Россия всерьез рассчитывает согласовать эти договоренности. В любом случае все это, в том числе и ситуацию на Донбассе, Кремль намерен обсуждать без Украины.

Гарантии для Путина

Упомянутые "гарантии безопасности", как утверждается в документах, направлены на стабилизацию ситуации и поиск вариантов для мирного сосуществования России и Запада. При этом большинство пунктов в них касаются запретов для США и НАТО, а отдельные и вовсе требуют изменить сложившийся порядок вещей – по сути, перекроив карту Европы на новые зоны влияния.

Так, от Штатов Москва требует вернуть на свою территорию все ядерное оружие и ликвидировать соответствующую инфраструктуру вне страны. Также РФ добивается запрета на размещение ракет средней и меньшей дальности, пролета бомбардировщиков и прохода кораблей в любой точке земного шара, откуда они могут поразить цели на ее территории. То же самое якобы обязуется сделать и сама Россия.

НАТО вдобавок, согласно "гарантиям безопасности", не должно размещать силы и вооружение в странах, которые не были членами Альянса до лета 1997 года, кроме случаев, когда на это согласится РФ. С того времени в блок вступили большинство стран Восточной Европы, Балкан и Балтии. По задумке россиян "старшие коллеги" по НАТО, видимо, должны вывести свои контингенты и оборонительные системы из этих стран.

Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов ЗападРоссия требует, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО (фото: nato.int)

Ну и, пожалуй, самое главное условие для Запада от Кремля – зафиксировать отказ НАТО от расширения на Восток. В обоих проектах документов отдельное внимание уделено Украине. Россия требует, чтобы она в принципе никогда не стала членом Альянса, и с ней, по сути, прекратили любое военное сотрудничество.

Этот пункт, ожидаемо, вызвал бурную реакцию со стороны официального Киева и западных партнеров. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг твердо заявил, что вопрос вступления Украины в блок касается исключительно ее и стран-участниц Альянса. Эту позицию подтвердили и в Вашингтоне.

"Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют это как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", – заявил Путин, комментируя эту ситуацию.

Для полноты картины: по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, за 200 км от ее границ расположены 122 тысячи российских военных, за 400 км – еще свыше 143 тысяч. Лидеры западного мира убеждают Москву разрядить обстановку и отвести войска, на что в Кремле отвечают, что "не представляют ни для кого угрозы", но опять-таки требуют "гарантий безопасности".

Наряду с "миролюбивыми" заявлениями россияне традиционно сыплют угрозами. Мол, на приближение НАТО к своим границам ответят "военным путем", а если Запад не даст ответа на требования Кремля, то в ход пойдет некий "план Б".

Параллельно от руководства РФ звучат идеи разместить в Беларуси ядерные ракеты и рассказы об американских наемниках, которые якобы завезли на Донбасс "химикаты для провокаций". Сам же Путин сравнивает происходящее на Востоке Украины с геноцидом и предполагает, что там готовится "третья военная операция" с возможным продолжением: силовой попыткой деоккупации Крыма.

Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов ЗападПутин продолжает накалять ситуацию в Европе (фото: Getty Images)

Такие заявления могут создать предлог для "следующих шагов" со стороны России, сказал РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес.

"Не думаю, что расширение конфликта неизбежно. Но россияне сделали многое, чтобы это стало возможным. С точки зрения как наращивания военных возможностей на суше и на море, так и нарратива, их риторики. Происходит очень серьезная эскалация. Путин действует на настолько высоком уровне терпимости к риску, что потенциал ужасного просчета сейчас даже выше, чем, думаю, был неделю назад", – объяснил он.

Испытание на прочность

Несмотря на все более агрессивные, а порой и откровенно хамские заявления со стороны представителей РФ, и Вашингтон, и Брюссель выразили готовность к диалогу. Первый раунд этого диалога должен начаться уже в январе.

В предложенных проектах соглашений есть много очевидно неприемлемых для Запада моментов, но есть и положения, которые могут стать основой для обсуждения. Однако более серьезный вопрос в том, хочет ли Кремль вообще вести переговоры, отметил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Разгоряченная риторика, исходящая от Москвы, выглядит диковинно. Меня беспокоит то, что Кремль предполагает и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один предлог для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном итоге будут убиты в Украине", – уточнил дипломат в комментарии РБК-Украина.

В пользу этой версии говорит и другая нездоровая тенденция: "красные линии" Кремля постоянно сдвигаются, особенно ярко это стало заметно во время текущего обострения. К примеру, если раньше Путин требовал, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, то сейчас уже идет речь о том, что она вообще никак не должна сотрудничать с Альянсом. С каждым подобным заявлением ставки повышаются, а пространство для компромисса становится все уже.

Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов ЗападРоссия угрожает новым вторжением в Украину (фото: Getty Images)

По сути, слова Путина – это ультиматум, направленный НАТО, и звучит он приблизительно так: "Если вы не выполните наши требования, то мы развяжем войну против Украины", считает глава комитета Верховной рады по международной политике Александр Мережко. Причем президент РФ сам загнал себя в ситуацию, когда отступление практически невозможно. Ему нужна какая-то "победа", чтобы сохранить лицо внутри страны и на международной арене.

"Все движется в направлении двусторонних переговоров между США и Россией. В каком-то смысле это уже победа для Путина, потому что он уже второй раз вынуждает США вести с ним переговоры один на один, и обсуждать, в том числе, вопросы, связанные с Украиной. Он рассматривает это как определенную дипломатическую победу. С другой стороны, весь мир понимает, что это результат шантажа, очень радикального шантажа, очевидно, Путин тут даже блефует в каком-то плане", – сказал депутат.

С другой стороны, и США в этой ситуации не могут пойти на попятную. После провальной операции по выводу войск из Афганистана позиции Штатов в качестве "лидера свободного мира" значительно пошатнулись. Публичные уступки перед шантажом Кремля, хотя бы в части евроатлантической перспективы Украины, станут весьма серьезным ударом по репутации Вашингтона и международному правопорядку в целом.

США не могут позволить себе проявление слабости, ведь на кону стоит, в том числе, будущее НАТО. Отношения с РФ и политика по Украине и без этого стала серьезным испытанием на прочность для Альянса. Так, к примеру, Франция и Италия выступают за мирный диалог с Россией, а страны Балтии напротив призывают покончить с постоянными попытками Путина разрушить безопасность в Европе и мире, в том числе предоставив Украине оборонительное вооружение.

"Россияне надеются, что Запад отступит и пойдет на уступки… Потому нужно убедиться, что США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Франция и другие стоят плечом к плечу. Кремль должен поверить в то, что мы серьезны. Чтобы там не думали: "мы сможем пережить санкции США, потому что другие по-прежнему открыты для бизнеса". Это ключевое", – заявил Ходжес.

Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов ЗападБайдену нужно консолидировать союзников, чтобы дать отпор России (фото: Getty Images)

По итогу к предстоящим переговорам Россия и Штаты подходят в весьма напряженной обстановке. Требования каждой из сторон уж слишком противоречат друг другу, а поле для маневра усеяно "минами" – любой промах может очень дорого обойтись не только переговорщикам, но и миру в целом. Потому нередко звучат опасения, что решить этот конфликт могут за счет Украины, принудив ее к выполнению достигнутых договоренностей пост-фактум.

"Насколько я вижу, они не будут принимать за нашей спиной какие-то решения, которые влияют на наше будущее. США четко сделали заявление, что они не собираются принимать какие-то решения в обход Украины, а потом заставлять нас их принимать. По сути, эти переговоры США-Россия будут трехсторонними. Украина будет там представлена Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию", – отметил Мережко.

Но что если переговоры провалятся? Как далеко готов зайти Путин в попытке доказать себе и всему миру свое "имперское величие"? При худшем сценарии Украина окажется с агрессором один на один – в НАТО ясно дали понять, что их войска не будут участвовать в этом конфликте. Но и украинская армия со времен 2014 года окрепла достаточно, чтобы открытое вторжение не стало для россиян "легкой прогулкой". В совокупности с жесточайшими санкциями Запада цена этой авантюры может стать для России неподъемной. Понимают ли это в Кремле?

На вопрос, может ли он дать гарантию, что РФ не нападет на Украину, Владимир Путин ответил ультиматумом: "По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу… А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас!"

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