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МИД России не исключил размещение ядерного оружия в Беларуси и назвал условие

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Москва, Вторник 21 декабря 2021 12:09
МИД России не исключил размещение ядерного оружия в Беларуси и назвал условие Фото: заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко (mid.ru)
Автор: Юлия Бойко

Министерство иностранных дел России не исключает, что Москва может передать Беларуси ядерное оружие. А также назвало условие, при котором такой вариант будет рассматриваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для России, то будут рассматриваться все варианты.

"Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения (о передаче ядерного оружия, - ред.) со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО", - сказал он.

Напомним, в ноябре лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявлял, что может попросить Россию вернуть ядерное оружие Беларуси, если будут военные угрозы со стороны стран НАТО.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украину уже пугали размещением ядерного оружия в оккупированном Крыму, но и в случае Беларуси, если такая передача состоится, Киев будет знать, где находится часть российского ядерного потенциала.

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Российская Федерация Беларусь Ядерное оружие
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