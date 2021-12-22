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ЕС не имеет возможностей для введения санкций против России в сфере газа, - премьер Италии

Новина українською →
Рим, Среда 22 декабря 2021 13:58
ЕС не имеет возможностей для введения санкций против России в сфере газа, - премьер Италии Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Европейский Союз сейчас не имеет возможностей для введения санкций против России. Речь идет о газовой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время конференции по итогам года, которую цитирует Agenzia Nova.

"Сегодня мы имеем лишь некоторые факторы экономического сдерживания. Но если мы хотим принять санкции, которые включают и газ, достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ - нет", - сказал Драги.

По его словам ЕС должен сейчас сохранять статус диалога с российским президентом Путиным, который якобы заявляет, что "хочет оставаться в состоянии переговоров".

"В них (переговорах - ред.) развитие событий, возможно, не приведет к успеху. Необратимые решения все еще возможны", - добавил Драги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Евросоюз готов ввести санкции, которые дорого обойдутся Российской Федерации, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Также стало известно, что власти Германии пока не рассматривают возможность введения санкций против "Северного потока-2". Этот вопрос немецкое правительство готово рассмотреть в случае нападения России на Украину.

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