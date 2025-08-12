Битва за плейоф: "Динамо" зіграє вирішальний матч проти "Пафосу"

Де і коли дивитися матч повідомляє РБК-Україна .

Де відбудеться матч

Поєдинок проведуть на стадіоні "Лімасол Арена" в Лімассолі.

Стартовий свисток 44-річного італійського арбітра Давіде Масси пролунає о 20:00 за київським часом.

Результат першої гри

Тиждень тому в Любліні "Пафос" обіграв "Динамо" з рахунком 1:0. Попри поразку, гра була рівною, і кияни створили достатньо моментів, аби змінити результат.

Проте підопічні Олександра Шовковського не зуміли реалізувати свої нагоди, а вирішальний гол пропустили після помилки на лівому фланзі оборони.

Погодні умови - додатковий виклик

Одним із головних факторів стане спекотна погода на Кіпрі - прогноз обіцяє +35°C та високу вологість.

У таких умовах складно грати навіть за наявності підготовки, а в поєдинку вирішального значення це може стати додатковим випробуванням для обох команд.

Через спеку місцевий чемпіонат ще не розпочався – для "Пафоса" це буде лише четвертий офіційний матч з кінця травня.

Форма команд

"Динамо" підходить до гри з насиченим графіком – це буде шостий матч команди за два турніри.

Перед виїздом до Кіпру Шовковський провів ротацію у грі проти "Руха", випустивши другий склад. Попри це, кияни здобули розгромну перемогу 5:1, що додало впевненості перед матчем у Лізі чемпіонів.

"Пафос" у новому сезоні ще не програвав, але у другому кваліфікаційному раунді мав труднощі з "Маккабі" Тель-Авів, зігравши 1:1 на виїзді та перемігши вдома 1:0.

"В нашій обоймі 27 футболістів, кожен з них готовий вийти на гру у будь-яку мить. Це дає нам можливість робити заміни та проводити ротацію, щоб використовувати усіх та готуватися до матчів у такому насиченому графіку", - зазначив головний тренер киян на передматчевій пресконференції.

На відміну від "Динамо", яке продовжує виступи в УПЛ, "Пафос" перебуває у міжсезонні та може зосередитися виключно на підготовці до єврокубкових матчів:

"Коли перебуваєш в ігровому ритмі - це одна справа, але, з іншого боку, ти можеш спокійно готуватися до матчу, проводячи аналіз дій. Впевнений, гра буде цікавою та дасть відповідь", - додав Олександр Шовковський.

Повернення лідерів

Велику роль у грі киян може відіграти повернення капітана Віталія Буяльського, який пропустив перший матч. Його взаємодія з Владиславом Ванатом може стати ключем до зламу оборони кіпріотів.

Проблемною зоною для "Динамо" залишається лівий фланг атаки - у першій грі там змушений був діяти Микола Шапаренко, а Владислав Кабаєв навіть у матчі з "Рухом" виглядав невпевнено.

Історія протистояння

До цього сезону шляхи "Динамо" та "Пафоса" не перетиналися. Єдина офіційна зустріч відбулася у першому матчі кваліфікації, де мінімальну перемогу святкували кіпріоти.

Де дивитися

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа "Київстар ТБ" без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.

Також матч в прямому ефірі покаже телеканал 2+2.

Прогнози

Букмекери віддають невелику перевагу “Динамо” в матчі (2,25 проти 3,00 на “Пафос”), але у двоматчевому протистоянні фаворитом вважають кіпріотів (1,42 проти 2,85).