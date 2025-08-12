ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Битва за плейоф: "Динамо" зіграє вирішальний матч проти "Пафосу"

Вівторок 12 серпня 2025 09:58
UA EN RU
Битва за плейоф: "Динамо" зіграє вирішальний матч проти "Пафосу" ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У вівторок, 12 серпня, київське "Динамо" проведе матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського "Пафоса".

Де і коли дивитися матч повідомляє РБК-Україна.

Де відбудеться матч

Поєдинок проведуть на стадіоні "Лімасол Арена" в Лімассолі.

Стартовий свисток 44-річного італійського арбітра Давіде Масси пролунає о 20:00 за київським часом.

Результат першої гри

Тиждень тому в Любліні "Пафос" обіграв "Динамо" з рахунком 1:0. Попри поразку, гра була рівною, і кияни створили достатньо моментів, аби змінити результат.

Проте підопічні Олександра Шовковського не зуміли реалізувати свої нагоди, а вирішальний гол пропустили після помилки на лівому фланзі оборони.

Погодні умови - додатковий виклик

Одним із головних факторів стане спекотна погода на Кіпрі - прогноз обіцяє +35°C та високу вологість.

У таких умовах складно грати навіть за наявності підготовки, а в поєдинку вирішального значення це може стати додатковим випробуванням для обох команд.

Через спеку місцевий чемпіонат ще не розпочався – для "Пафоса" це буде лише четвертий офіційний матч з кінця травня.

Форма команд

"Динамо" підходить до гри з насиченим графіком – це буде шостий матч команди за два турніри.

Перед виїздом до Кіпру Шовковський провів ротацію у грі проти "Руха", випустивши другий склад. Попри це, кияни здобули розгромну перемогу 5:1, що додало впевненості перед матчем у Лізі чемпіонів.

"Пафос" у новому сезоні ще не програвав, але у другому кваліфікаційному раунді мав труднощі з "Маккабі" Тель-Авів, зігравши 1:1 на виїзді та перемігши вдома 1:0.

"В нашій обоймі 27 футболістів, кожен з них готовий вийти на гру у будь-яку мить. Це дає нам можливість робити заміни та проводити ротацію, щоб використовувати усіх та готуватися до матчів у такому насиченому графіку", - зазначив головний тренер киян на передматчевій пресконференції.

На відміну від "Динамо", яке продовжує виступи в УПЛ, "Пафос" перебуває у міжсезонні та може зосередитися виключно на підготовці до єврокубкових матчів:

"Коли перебуваєш в ігровому ритмі - це одна справа, але, з іншого боку, ти можеш спокійно готуватися до матчу, проводячи аналіз дій. Впевнений, гра буде цікавою та дасть відповідь", - додав Олександр Шовковський.

Повернення лідерів

Велику роль у грі киян може відіграти повернення капітана Віталія Буяльського, який пропустив перший матч. Його взаємодія з Владиславом Ванатом може стати ключем до зламу оборони кіпріотів.

Проблемною зоною для "Динамо" залишається лівий фланг атаки - у першій грі там змушений був діяти Микола Шапаренко, а Владислав Кабаєв навіть у матчі з "Рухом" виглядав невпевнено.

Історія протистояння

До цього сезону шляхи "Динамо" та "Пафоса" не перетиналися. Єдина офіційна зустріч відбулася у першому матчі кваліфікації, де мінімальну перемогу святкували кіпріоти.

Де дивитися

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа "Київстар ТБ" без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.

Також матч в прямому ефірі покаже телеканал 2+2.

Прогнози

Букмекери віддають невелику перевагу “Динамо” в матчі (2,25 проти 3,00 на “Пафос”), але у двоматчевому протистоянні фаворитом вважають кіпріотів (1,42 проти 2,85).

Нагадаємо, що інші українські команди теж продовжують виступ в єврокубках. Донецький "Шахтар" у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи зіграв у безгольову нічию з грецьким "Панатінаїкосом". А житомирське "Полісся" розгромило угорський "Пакш" з рахунком 3:0 у кваліфікації Ліги конференцій.

Також читайте, на якому місці опинилась Україна в Таблиці коефіцієнтів УЕФА після єврокубкового тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Футбол
Новини
Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу
Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні