Битва за плейоф: "Динамо" сыграет решающий матч против "Пафоса"

Где и когда смотреть матч сообщает РБК-Украина .

Где состоится матч

Поединок проведут на стадионе "Лимасол Арена" в Лимассоле. Стартовый свисток 44-летнего итальянского арбитра Давиде Масси прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Помогать ему будут лайнсмены Филиппо Мели и Стефано Алассио, резервный судья - Маттео Марченаро. На матче будет работать VAR под руководством Марко Ди Белло.

Результат первой игры

Неделю назад в Люблине "Пафос" обыграл "Динамо" со счетом 1:0. Несмотря на поражение, игра была равной, и киевляне создали достаточно моментов, чтобы изменить результат.

Однако подопечные Александра Шовковского не сумели реализовать свои возможности, а решающий гол пропустили после ошибки на левом фланге обороны.

Погодные условия - дополнительный вызов

Одним из главных факторов станет жаркая погода на Кипре - прогноз обещает +35°C и высокую влажность.

В таких условиях сложно играть даже при наличии подготовки, а в поединке решающего значения это может стать дополнительным испытанием для обеих команд.

Из-за жары местный чемпионат еще не начался - для "Пафоса" это будет лишь четвертый официальный матч с конца мая.

Форма команд

"Динамо" подходит к игре с насыщенным графиком - это будет шестой матч команды за два турнира.

Перед выездом на Кипр Шовковский провел ротацию в игре против "Руха", выпустив второй состав. Несмотря на это, киевляне одержали разгромную победу 5:1, что придало уверенности перед матчем в Лиге чемпионов.

"Пафос" в новом сезоне еще не проигрывал, но во втором квалификационном раунде имел трудности с "Маккаби" Тель-Авив, сыграв 1:1 на выезде и победив дома 1:0.

Возвращение лидеров

Большую роль в игре киевлян может сыграть возвращение капитана Виталия Буяльского, который пропустил первый матч. Его взаимодействие с Владиславом Ванатом может стать ключом к взлому обороны киприотов.

Проблемной зоной для "Динамо" остается левый фланг атаки - в первой игре там вынужден был действовать Николай Шапаренко, а Владислав Кабаев даже в матче с "Рухом" выглядел неуверенно.

История противостояния

До этого сезона пути "Динамо" и "Пафоса" не пересекались. Единственная официальная встреча состоялась в первом матче квалификации, где минимальную победу праздновали киприоты.

Где смотреть

В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа "Киевстар ТВ" без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.

Также матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2.

Прогнозы

Букмекеры прогнозируют победу "Динамо" со счетом 3:1. Букмекеры оценивают шансы так: