"Битва" за бюджет: у яких ВНЗ України найвища конкуренція на безкоштовне навчання

Де найвищий прохідний бал

Дані свідчать, що юридичні та класичні університети (НЮУ, Могилянка, ОЮА) впевнено тримають лідерство з балами 150+. Конкуренція там значно вища, ніж у середньому по країні, де прохідний бал коливається в межах 130-140.

Десятка ВНЗ із найвищим прохідним балом у 2025-му:

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого - 169,06

Національний університет "Києво-Могиляньська академія" - 150,78

Національний університет "Одеська юридична академія" - 148,54

Національний авіаційний університет - 148,02

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - 147,79

Харківський національний університет ім. В. Каразні - 147,12

Київський національний університет ім. Т. Шевченка - 145,7

Запорізький національний унверситет - 144,55

Київський столичний університет ім. Б. Грінченка - 144,12

Сумський державний університет - 144,04

Цікаво, що Львівський національний університет ім. І. Франка та Львівська політехніка, які торік очолили рейтинг ВНЗ із найбільшою кількістю вступників, не увійшли у десятку із найвищим балом на бюджет. Прохідний поріг у 2025 році у цих вишах становив 142,23 та 135,15, відповідно.

Це свідчить про те, що найбільша конкуренція зосереджена у столичних та спеціалізованих правничих ВНЗ.