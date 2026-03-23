"Битва" за бюджет: у яких ВНЗ України найвища конкуренція на безкоштовне навчання

Вступна кампанія 2025 року показала, що найвищий прохідний поріг на бюджет був у юридичних та класичних університетах, де вступний бал суттєво перевищував середні показники по країні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Abitly.
Дані свідчать, що юридичні та класичні університети (НЮУ, Могилянка, ОЮА) впевнено тримають лідерство з балами 150+. Конкуренція там значно вища, ніж у середньому по країні, де прохідний бал коливається в межах 130-140.
Десятка ВНЗ із найвищим прохідним балом у 2025-му:
Цікаво, що Львівський національний університет ім. І. Франка та Львівська політехніка, які торік очолили рейтинг ВНЗ із найбільшою кількістю вступників, не увійшли у десятку із найвищим балом на бюджет. Прохідний поріг у 2025 році у цих вишах становив 142,23 та 135,15, відповідно.
Це свідчить про те, що найбільша конкуренція зосереджена у столичних та спеціалізованих правничих ВНЗ.
