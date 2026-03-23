"Битва" за бюджет: в каких вузах Украины самая высокая конкуренция на бесплатное обучение

Вступительная кампания 2025 года показала, что самый высокий проходной порог на бюджет был в юридических и классических университетах, где вступительный балл существенно превышал средние показатели по стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Abitly.
Главное:
Данные свидетельствуют, что юридические и классические университеты (НЮУ, Могилянка, ОЮА) уверенно держат лидерство с баллами 150+. Конкуренция там значительно выше, чем в среднем по стране, где проходной балл колеблется в пределах 130-140.
Десятка вузов с самым высоким проходным баллом в 2025-м:
Интересно, что Львовский национальный университет им. И. Франко и Львовская политехника, которые в прошлом году возглавили рейтинг вузов с наибольшим количеством поступающих, не вошли в десятку с самым высоким баллом на бюджет. Проходной порог в 2025 году в этих вузах составил 142,23 и 135,15, соответственно.
Это свидетельствует о том, что наибольшая конкуренция сосредоточена в столичных и специализированных юридических вузах.
Читайте также о том, что в рейтинг лучших университетов Европы QS World University Rankings: Europe 2026 попали и украинские вузы. Среди десятки лучших отечественных университетов ведущие заведения Киева, Харькова, Львова и Сум.
Ранее мы писали о том, что регистрация на НМТ-2026 началась 5 марта и продлится до 2 апреля. Для подачи заявки нужно создать личный кабинет на сайте УЦОКО или же через "Дію". Будущим участникам нужно знать, что в регистрации на НМТ могут отказать по ряду причин.