Більшість українців проти онлайн-голосування на виборах, - опитування
Більшість українців негативно ставиться до онлайн-голосування через ризики фальсифікацій, хоча частина населення вважає проведення виборів після перемир’я з Росією необхідним кроком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування КМІС.
За результатами опитування, 60% негативно ставляться до можливості голосувати онлайн на виборах, тоді як лише 35% підтримують цю ідею.
У випадку коли респонденти отримували те ж саме запитання, але з уточненням щодо можливих фальсифікацій, негативне ставлення зростає - 71% обирають варіант із критичним ставленням до голосування онлайн, оскільки це створює ризики фальсифікацій.
"І натомість лише 21% обирають варіант, що це є кроком уперед в технологіях демократії. Причому у 2023 році на аналогічне запитання 69% відповіли, що вони негативно ставляться через ризик фальсифікацій (проти 29%, які мали позитивне ставлення). Тобто за останні декілька років суттєвих змін не відбулося", - йдеться у звіті за результатами опитування.
Таким чином, як зазначили дослідники, у будь-якому разі голосування онлайн неприхильно сприймається населенням, а в разі обговорення можливих фальсифікацій - ставлення ще більше погіршується.
Водночас більшість респондентів (64%) вважає, що ідея провести вибори президента через 2-3 місяці після перемир’я - це необхідна поступка, щоб продемонструвати готовність України проводити голосування.
При цьому 18% вважають, що це спроба президента Володимира Зеленського таким чином втриматися при владі.
Президентські вибори в Україні
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність провести вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів.
Це пролунало на тлі заяв президента США Дональда Трампа про необхідність президентських виборів в Україні та положень драфту мирного плану, який передбачає їх проведення після підписання угоди.
У відповідь Зеленський закликав парламент напрацювати законодавчі зміни. 22 грудня 2025 року у Верховній Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що відповідний закон матиме одноразову дію, а ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців.
Також у парламенті вже розпочали роботу над законопроєктом - до групи увійшли понад 60 осіб.
За словами Зеленського, в Україні вивчається варіант з електронним голосуванням на виборах для українців за кордоном. При цьому зараз мова йде тільки про вибори президента - проведення парламентських та місцевих виборів поки що не розглядається.
Водночас колишній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що проведення виборів через "Дію" наразі не розглядається.
За його словами, поки що не ведеться жодної роботи щодо проведення виборів онлайн, а сама ідея повністю цифрового голосування потребує складної підготовки, законодавчих змін і високого рівня суспільної довіри.
А ЦВК ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум".
