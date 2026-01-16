Більшість українців проти онлайн-голосування на виборах, - опитування

Більшість українців негативно ставиться до онлайн-голосування через ризики фальсифікацій, хоча частина населення вважає проведення виборів після перемир’я з Росією необхідним кроком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування КМІС.

За результатами опитування, 60% негативно ставляться до можливості голосувати онлайн на виборах, тоді як лише 35% підтримують цю ідею.

У випадку коли респонденти отримували те ж саме запитання, але з уточненням щодо можливих фальсифікацій, негативне ставлення зростає - 71% обирають варіант із критичним ставленням до голосування онлайн, оскільки це створює ризики фальсифікацій.

"І натомість лише 21% обирають варіант, що це є кроком уперед в технологіях демократії. Причому у 2023 році на аналогічне запитання 69% відповіли, що вони негативно ставляться через ризик фальсифікацій (проти 29%, які мали позитивне ставлення). Тобто за останні декілька років суттєвих змін не відбулося", - йдеться у звіті за результатами опитування.

Таким чином, як зазначили дослідники, у будь-якому разі голосування онлайн неприхильно сприймається населенням, а в разі обговорення можливих фальсифікацій - ставлення ще більше погіршується.

Водночас більшість респондентів (64%) вважає, що ідея провести вибори президента через 2-3 місяці після перемир’я - це необхідна поступка, щоб продемонструвати готовність України проводити голосування.

При цьому 18% вважають, що це спроба президента Володимира Зеленського таким чином втриматися при владі.