Большинство украинцев против онлайн-голосования на выборах, - опрос

Большинство украинцев негативно относится к онлайн-голосованию из-за рисков фальсификаций, хотя часть населения считает проведение выборов после перемирия с Россией необходимым шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса КМИС.

По результатам опроса, 60% негативно относятся к возможности голосовать онлайн на выборах, тогда как только 35% поддерживают эту идею.

В случае если респонденты получали тот же вопрос, но с уточнением относительно возможных фальсификаций, негативное отношение возрастает - 71% выбирают вариант с критическим отношением к голосованию онлайн, поскольку это создает риски фальсификаций.

"И зато только 21% выбирают вариант, что это является шагом вперед в технологиях демократии. Причем в 2023 году на аналогичный вопрос 69% ответили, что они негативно относятся из-за риска фальсификаций (против 29%, которые имели положительное отношение). То есть за последние несколько лет существенных изменений не произошло", - говорится в отчете по результатам опроса.

Таким образом, как отметили исследователи, в любом случае голосование онлайн неблагосклонно воспринимается населением, а в случае обсуждения возможных фальсификаций - отношение еще больше ухудшается.

В то же время большинство респондентов (64%) считает, что идея провести выборы президента через 2-3 месяца после перемирия - это необходимая уступка, чтобы продемонстрировать готовность Украины проводить голосование.

При этом 18% считают, что это попытка президента Владимира Зеленского таким образом удержаться у власти.