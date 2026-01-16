Большинство украинцев против онлайн-голосования на выборах, - опрос
Большинство украинцев негативно относится к онлайн-голосованию из-за рисков фальсификаций, хотя часть населения считает проведение выборов после перемирия с Россией необходимым шагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса КМИС.
По результатам опроса, 60% негативно относятся к возможности голосовать онлайн на выборах, тогда как только 35% поддерживают эту идею.
В случае если респонденты получали тот же вопрос, но с уточнением относительно возможных фальсификаций, негативное отношение возрастает - 71% выбирают вариант с критическим отношением к голосованию онлайн, поскольку это создает риски фальсификаций.
"И зато только 21% выбирают вариант, что это является шагом вперед в технологиях демократии. Причем в 2023 году на аналогичный вопрос 69% ответили, что они негативно относятся из-за риска фальсификаций (против 29%, которые имели положительное отношение). То есть за последние несколько лет существенных изменений не произошло", - говорится в отчете по результатам опроса.
Таким образом, как отметили исследователи, в любом случае голосование онлайн неблагосклонно воспринимается населением, а в случае обсуждения возможных фальсификаций - отношение еще больше ухудшается.
В то же время большинство респондентов (64%) считает, что идея провести выборы президента через 2-3 месяца после перемирия - это необходимая уступка, чтобы продемонстрировать готовность Украины проводить голосование.
При этом 18% считают, что это попытка президента Владимира Зеленского таким образом удержаться у власти.
Президентские выборы в Украине
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности провести выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров.
Это прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости президентских выборов в Украине и положений драфта мирного плана, который предусматривает их проведение после подписания соглашения.
В ответ Зеленский призвал парламент наработать законодательные изменения. 22 декабря 2025 года в Верховной Раде создали рабочую группу для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что соответствующий закон будет иметь одноразовое действие, а ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей.
Также в парламенте уже начали работу над законопроектом - в группу вошли более 60 человек.
По словам Зеленского, в Украине изучается вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом. При этом сейчас речь идет только о выборах президента - проведение парламентских и местных выборов пока не рассматривается.
В то же время бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что проведение выборов через "Дію" пока не рассматривается.
По его словам, пока не ведется никакой работы по проведению выборов онлайн, а сама идея полностью цифрового голосования требует сложной подготовки, законодательных изменений и высокого уровня общественного доверия.
А ЦИК приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум".
Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".