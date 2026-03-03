Більшість українців проти блокування Telegram: результати опитування

Згідно з даними дослідження, 76% опитаних проти повного блокування Telegram в Україні. Водночас 16% громадян підтримують таку ідею.

Фото: опитування українців щодо блокування Telegram (ratinggroup.ua)

Більшість респондентів підтримують посилення контролю правоохоронних органів над месенджером, а 41% українців проти цього.

Вплив Telegram на нацбезпеку

Думки опитаних щодо впливу месенджера на національну безпеку розходяться. Зокрема, близько третини українців вважають, що ніякого впливу нема, а ще чверть вагається з відповіддю.

Водночас 28% респондентів відповіли, що Telegram негативно впливає на національну безпеку.

Більшість опитаних (72%) вважає, що месенджер жодним чином не впливає на їхню особисту безпеку. Лише 8% вважають, що користування Telegram негативно впливає на їхню безпеку, а 15% - що позитивно.

Блокування Telegram в Україні

Нагадаємо, після теракту у Львові 22 лютого, коли загинула співробітниця поліції, а також вибухів у Миколаєві та Дніпрі, у президента України Володимира Зеленського почали говорити про необхідність блокування Telegram.

Зокрема, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що через месенджер "ведеться вербування".

Крім того, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також висловився за заходи проти месенджера. Але він пропонує його обмежити, а не заблокувати.