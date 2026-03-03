Большинство украинцев против блокировки Telegram: результаты опроса

Более 75% украинцев не поддерживают блокировку Telegram в Украине, однако выступают за более активный контроль со стороны правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Социологической группы Рейтинг (Rating Group).
Согласно данным исследования, 76% опрошенных против полной блокировки Telegram в Украине. В то же время 16% граждан поддерживают такую идею.
Большинство респондентов поддерживают усиление контроля правоохранительных органов над мессенджером, а 41% украинцев против этого.
Мнения опрошенных относительно влияния мессенджера на национальную безопасность расходятся. В частности, около трети украинцев считают, что никакого влияния нет, а еще четверть затрудняется с ответом.
В то же время 28% респондентов ответили, что Telegram негативно влияет на национальную безопасность.
Большинство опрошенных (72%) считает, что мессенджер никак не влияет на их личную безопасность. Лишь 8% считают, что пользование Telegram негативно влияет на их безопасность, а 15% - что положительно.
Напомним, после теракта во Львове 22 февраля, когда погибла сотрудница полиции, а также взрывов в Николаеве и Днепре, у президента Украины Владимира Зеленского начали говорить о необходимости блокировки Telegram.
В частности, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что через мессенджер "ведется вербовка".
Кроме того, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также высказался за меры против мессенджера. Но он предлагает его ограничить, а не заблокировать.
В октябре 2024 года стало известно, что использование Telegram ограничат в Верховной Раде. В то же время украинцам объяснили, что "это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях".
В октябре 2025 года особый порядок доступа к Telegram ввел Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах также военным и госслужащим (с определенными исключениями).
В начале прошлого года ряд университетов в разных городах Украины ввел ограничения на использование мессенджера Telegram среди сотрудников.