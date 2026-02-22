Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання

Після теракту у Львові президент України Володимир Зеленський дав доручення МВС, Нацполіції та СБУ зробити все для унеможливлення подібних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського та допис Офісу генпрокурора в Telegram .

"Це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було", - зазначив він.

Президент висловив співчуття рідним та близьким, та додав, що всі поранені наразі отримують допомогу, а лікарі роблять все можливе для порятунку життів.

"Виконавці були завербовані через Телеграм. Організація теракту - російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству. І я доручив сьогодні пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини", - сказано в його заяві.

Зеленський зауважив, що правоохоронці мають досвід протидії, оскільки "десятки аналогічних ситуацій" не допущені.

"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", - наголосив президент.

Затриманій повідомлено про підозру

Офіс генпрокурора повідомив, що затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України ( вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також незаконне поводження зі зброєю).

"Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб", - заявив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

Фото: підозрювана в організації теракту у Львові (t.me/pgo_gov_ua)

Наразі тривають слідчі дії. За місцями проживання та перебування затриманої проведено обшуки, вилучені докази злочинної діяльності.

Також готується клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Теракт у Львові

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 22 лютого, у Львові пролунали вибухи. Як виявилося, це був терористичний акт. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух, а після прибуття другого - пролунав ще один.

Внаслідок теракту було пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб. Також постраждали правоохоронці та загинула одна жінка-поліцейська. Загалом було поранено 25 людей.