Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання
Після теракту у Львові президент України Володимир Зеленський дав доручення МВС, Нацполіції та СБУ зробити все для унеможливлення подібних злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського та допис Офісу генпрокурора в Telegram.
"Це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби. 25 людей поранені. На жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула, 23 роки їй було", - зазначив він.
Президент висловив співчуття рідним та близьким, та додав, що всі поранені наразі отримують допомогу, а лікарі роблять все можливе для порятунку життів.
"Виконавці були завербовані через Телеграм. Організація теракту - російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству. І я доручив сьогодні пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини", - сказано в його заяві.
Зеленський зауважив, що правоохоронці мають досвід протидії, оскільки "десятки аналогічних ситуацій" не допущені.
"У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей", - наголосив президент.
Затриманій повідомлено про підозру
Офіс генпрокурора повідомив, що затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України ( вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також незаконне поводження зі зброєю).
"Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб", - заявив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.
Фото: підозрювана в організації теракту у Львові (t.me/pgo_gov_ua)
Наразі тривають слідчі дії. За місцями проживання та перебування затриманої проведено обшуки, вилучені докази злочинної діяльності.
Також готується клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Теракт у Львові
Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 22 лютого, у Львові пролунали вибухи. Як виявилося, це був терористичний акт. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух, а після прибуття другого - пролунав ще один.
Внаслідок теракту було пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб. Також постраждали правоохоронці та загинула одна жінка-поліцейська. Загалом було поранено 25 людей.
Пізніше правоохоронці затримали жінку, яка може бути причетною до вибухів у Львові. Затримали 33-річну жительку Рівненщини у місті Старий Самбір біля кордону.
Згідно з основною версією, замовником теракту є Росія. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі РБК-Україна розповів, що підривницю вдалося швидко розшукати завдяки відео з камер спостереження.
Пізніше поліція офіційно повідомила, що підозрювана у теракті у Львові вночі 22 лютого заклала вибухівку у сміттєві баки та оприлюднила це відео.