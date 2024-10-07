У Раді обмежують використання Telegram: що про це відомо

У Верховній Раді обмежать використання багатоплатформового месенджера Telegram - за рекомендацією Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис народного депутата Ярослава Юрчишина у Facebook.

Які заходи безпеки впроваджують у Раді

Юрчишин, який є головою комітету ВРУ з питань свободи слова, розповів, що отримав розпорядження від апарату парламенту з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Верховної Ради.

Рішення апарату ВРУ щодо Telegram (скриншот: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)

Виходячи з нього (за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки) апарат Ради впроваджує такі заходи безпеки:

обов'язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів (також необхідно блокувати доступ до комп'ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту)

заборона передачі даних, які використовуються в роботі, та службової комунікації в Telegram

заборона встановлювати й користуватися клієнтом Telegram на службових комп'ютерах або особистих комп'ютерах, які використовуються в службовій діяльності

Уточнюється, що блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів. Крім того, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.

Політика використання Telegram у ВРУ (скриншот: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)

"Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики", - наголосив Юрчишин.

Насамкінець він зауважив, що "це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях".

Допис Юрчишина (скриншот: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)