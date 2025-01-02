Telegram під забороною: які українські виші ввели обмеження

Ряд українських університетів запровадили обмеження на використання месенджера Telegram серед співробітників. У деяких випадках заборона стосується обговорення навчального процесу, встановлення застосунку на робочі пристрої та навіть використання месенджера на території закладів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяви українських вишів.

Так, з 1 січня 2025 року Національний університет "Києво-Могилянська академія" заборонив використання месенджера Telegram для освітніх та службових цілей. Відповідний наказ підписав президент університету Сергій Квіт.

Заборона поширюється на всіх студентів і працівників університету, які більше не зможуть використовувати Telegram у робочій комунікації та навчальному процесі. Виключенням є використання месенджера для наукових досліджень. Крім того, всі облікові записи та посилання, пов’язані з університетом, мають бути видалені.

З 11 листопада Київський національний університет імені Тараса Шевченка заборонив використання Telegram у службових цілях. Ректор університету підписав відповідний наказ, а в гуртожитках уже обмежено доступ до месенджера через вай-фай.

Національний авіаційний університет також заборонив використання Telegram для службових потреб ще наприкінці жовтня. Подібні обмеження ввів столичний університет імені Бориса Грінченка, де заборонено встановлювати Telegram на смартфони та комп’ютери співробітників, комунікувати через нього зі студентами та використовувати для передачі даних.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка з 1 листопада працівників зобов’язали повністю відмовитися від використання месенджера в роботі, замінивши його іншими платформами.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича отримав рекомендації Міністерства освіти і науки ще в жовтні 2024 року, після чого видав наказ про обмеження Telegram.

Український католицький університет заборонив використання месенджера для комунікації з абітурієнтами, студентами, випускниками та колегами.

Водночас у Сумському державному університеті жодних обмежень на використання Telegram поки не запроваджували, але частину внутрішніх процесів уже перенесли до месенджера WhatsApp.

Обмеження на використання Telegram у навчальних закладах пов’язані з питаннями інформаційної безпеки, про що зазначалося у листах Міністерства освіти та науки України.