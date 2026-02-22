ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Теракт у Львові: у Зеленського заговорили про обмеження Telegram

Неділя 22 лютого 2026 23:20
UA EN RU
Теракт у Львові: у Зеленського заговорили про обмеження Telegram Фото: месенджер в Україні можуть заблокувати (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Роботу месенджера Telegram та інших анонімних платформ в Україні під час війни можуть обмежити. Така пропозиція прозвучала після теракту у Львові, виконавицю якого завербували саме через цю соцмережу.

Як передає РБК-Україна, про це в Telegram заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Читайте також: У Львові стався теракт: постраждали понад десяток людей, серед них правоохоронці

За її словами, теракт у Львові знову актуалізував питання функціонування таких сервісів як Telegram в українському інформаційному просторі.

Верещук наголосила, що ворог системно використовує цей месенджер для вербування виконавців, координації їхніх дій та організації терактів.

"Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни. Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити", - заявила вона.

Теракт у Львові

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові пролунали вибухи. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.

За даними слідства, о 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух, а після прибуття другого - пролунав ще один.

Унаслідок вибухів пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

Станом на ранок було відомо, що внаслідок вибухів постраждали правохоронці і загинула щонайменше одна жінка-поліцейська.

Вже вдень правоохоронці затримали жінку, яка може бути причетною до вибухів у Львові. Згідно з основною версією, замовником теракту є Росія.

