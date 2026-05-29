Більше рейсів і нові поїзди: що змінюється для пасажирів "Укрзалізниці" влітку
Сезон літніх відпусток не за горами. "Укрзалізниця" вже зараз запроваджує низку важливих для пасажирів змін, щоб подорожувати стало легше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Що змінює "Укрзалізниця" у літній сезон
У компанії розповіли, що УЗ "додає ще більше можливостей для подорожей Україною" на літній період:
- фіксує зміну пасажиропотоку;
- оперативно на це реагує.
Так, "Укрзалізниця" зменшує кількість вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислоковує їх на ті рейси, де попит - найбільший.
Це, в умовах дефіциту парку, дає змогу:
- призначати додаткові поїзди;
- збільшувати кількість вагонів у найбільш затребуваних рейсах.
Які поїзди почнуть курсувати щоденно
Згідно з інформацією прес-служби УЗ, вже найближчим часом на щоденне курсування переводять одразу сім пар поїздів:
- №4/3 "Ужгород - Дніпро";
- №86/85 "Львів - Запоріжжя";
- №128/127 "Львів - Кривий Ріг, Запоріжжя";
- №78/77 "Ковель - Одеса";
- №88/87 "Ковель - Дніпро";
- №7/8 "Харків - Одеса";
- №121/122 "Миколаїв - Київ".
Відновлення рейсу "Суми - Рахів"
Повідомляється, що "Укрзалізниця" відновлює також курсування поїзда №143/144 "Суми - Рахів".
Маршрут знову з'єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із заходом країни - забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа :
- з Вінницею;
- з Хмельницьким;
- з Тернополем;
- зі Львовом;
- з Івано-Франківськом;
- з Яремчею;
- з Ворохтою.
Додатковий поїзд між Києвом і Буковиною
Для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною - призначено додатковий поїзд №227/228 "Київ - Чернівці".
Уточнюється, що цей поїзд курсуватиме через день через:
- Вінницю;
- Хмельницький;
- Тернопіль;
- Львів;
- Івано-Франківськ;
- Коломию.
"У складі поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ", - зауважили в "Укрзалізниці".
Коли і як купувати квитки
Продаж квитків на призначені рейси відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів.
При цьому глибина продажу квитків:
- залежить від конкретного напрямку;
- становить 20-5 діб до дати відправлення.
Купити квитки на потрібний рейс можна:
- у застосунку "Укрзалізниці";
- на офіційному сайті booking.uz.gov.ua;
- у касах вокзалів.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Насамкінець українцям нагадали, що в умовах постійних ворожих атак на залізничну інфраструктуру та пошкодження рухомого складу залізничники продовжують робити все можливе, аби забезпечити:
- більше місць для пасажирів;
- більше можливостей для подорожей країною.
