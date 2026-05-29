Більше рейсів і нові поїзди: що змінюється для пасажирів "Укрзалізниці" влітку

12:14 29.05.2026 Пт
3 хв
На щоденний графік переводять одразу сім популярних маршрутів
aimg Ірина Костенко
Деякі поїзди УЗ почнуть курсувати щодня (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Сезон літніх відпусток не за горами. "Укрзалізниця" вже зараз запроваджує низку важливих для пасажирів змін, щоб подорожувати стало легше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що змінює "Укрзалізниця" у літній сезон

У компанії розповіли, що УЗ "додає ще більше можливостей для подорожей Україною" на літній період:

  • фіксує зміну пасажиропотоку;
  • оперативно на це реагує.

Так, "Укрзалізниця" зменшує кількість вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислоковує їх на ті рейси, де попит - найбільший.

Це, в умовах дефіциту парку, дає змогу:

  • призначати додаткові поїзди;
  • збільшувати кількість вагонів у найбільш затребуваних рейсах.

Які поїзди почнуть курсувати щоденно

Згідно з інформацією прес-служби УЗ, вже найближчим часом на щоденне курсування переводять одразу сім пар поїздів:

  • №4/3 "Ужгород - Дніпро";
  • №86/85 "Львів - Запоріжжя";
  • №128/127 "Львів - Кривий Ріг, Запоріжжя";
  • №78/77 "Ковель - Одеса";
  • №88/87 "Ковель - Дніпро";
  • №7/8 "Харків - Одеса";
  • №121/122 "Миколаїв - Київ".

Відновлення рейсу "Суми - Рахів"

Повідомляється, що "Укрзалізниця" відновлює також курсування поїзда №143/144 "Суми - Рахів".

Маршрут знову з'єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із заходом країни - забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа :

  • з Вінницею;
  • з Хмельницьким;
  • з Тернополем;
  • зі Львовом;
  • з Івано-Франківськом;
  • з Яремчею;
  • з Ворохтою.

Додатковий поїзд між Києвом і Буковиною

Для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною - призначено додатковий поїзд №227/228 "Київ - Чернівці".

Уточнюється, що цей поїзд курсуватиме через день через:

  • Вінницю;
  • Хмельницький;
  • Тернопіль;
  • Львів;
  • Івано-Франківськ;
  • Коломию.

"У складі поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ", - зауважили в "Укрзалізниці".

Коли і як купувати квитки

Продаж квитків на призначені рейси відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів.

При цьому глибина продажу квитків:

  • залежить від конкретного напрямку;
  • становить 20-5 діб до дати відправлення.

Купити квитки на потрібний рейс можна:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на офіційному сайті booking.uz.gov.ua;
  • у касах вокзалів.

Більше рейсів і нові поїзди: що змінюється для пасажирів &quot;Укрзалізниці&quot; вліткуПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Насамкінець українцям нагадали, що в умовах постійних ворожих атак на залізничну інфраструктуру та пошкодження рухомого складу залізничники продовжують робити все можливе, аби забезпечити:

  • більше місць для пасажирів;
  • більше можливостей для подорожей країною.

Нагадаємо, раніше в УЗ попередили пасажирів про жорсткий дефіцит квитків на поїзди впродовж літнього сезону.

