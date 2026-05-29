Больше рейсов и новые поезда: что меняется для пассажиров "Укрзализныци" летом

12:14 29.05.2026 Пт
3 мин
На ежедневный график переводят сразу семь популярных маршрутов
aimg Ирина Костенко
Некоторые поезда УЗ начнут курсировать ежедневно (фото иллюстративное: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Сезон летних отпусков не за горами. "Укрзализныця" уже сейчас вводит ряд важных для пассажиров изменений, чтобы путешествовать стало легче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что меняет "Укрзализныця" в летний сезон

В компании рассказали, что УЗ "добавляет еще больше возможностей для путешествий по Украине" на летний период:

  • фиксирует изменение пассажиропотока;
  • оперативно на это реагирует.

Так, "Укрзализныця" уменьшает количество вагонов в поездах на маршрутах, которые пользуются меньшим спросом, и передислоцирует их на те рейсы, где спрос - самый большой.

Это, в условиях дефицита парка, позволяет:

  • назначать дополнительные поезда;
  • увеличивать количество вагонов в наиболее востребованных рейсах.

Какие поезда начнут курсировать ежедневно

Согласно информации пресс-службы УЗ, уже в ближайшее время на ежедневное курсирование переводят сразу семь пар поездов:

  • №4/3 "Ужгород - Днепр";
  • №86/85 "Львов - Запорожье";
  • №128/127 "Львов - Кривой Рог, Запорожье";
  • №78/77 "Ковель - Одесса";
  • №88/87 "Ковель - Днепр";
  • №7/8 "Харьков - Одесса";
  • №121/122 "Николаев - Киев".

Восстановление рейса "Сумы - Рахов"

Сообщается, что "Укрзализныця" возобновляет также курсирование поезда №143/144 "Сумы - Рахов".

Маршрут снова соединит Северную Слобожанщину и Северщину с западом страны - обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа:

  • с Винницей;
  • с Хмельницким;
  • с Тернополем;
  • со Львовом;
  • с Ивано-Франковском;
  • с Яремчей;
  • с Ворохтой.

Дополнительный поезд между Киевом и Буковиной

Для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной - назначен дополнительный поезд №227/228 "Киев - Черновцы".

Уточняется, что этот поезд будет курсировать через день через:

  • Винницу;
  • Хмельницкий;
  • Тернополь;
  • Львов;
  • Ивано-Франковск;
  • Коломыю.

"В составе поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ", - отметили в "Укрзализныце".

Когда и как покупать билеты

Продажа билетов на назначенные рейсы будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов.

При этом глубина продажи билетов:

  • зависит от конкретного направления;
  • составляет 20-5 суток до даты отправления.

Купить билеты на нужный рейс можно:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на официальном сайте booking.uz.gov.ua;
  • в кассах вокзалов.

Больше рейсов и новые поезда: что меняется для пассажиров &quot;Укрзализныци&quot; летомПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В завершение украинцам напомнили, что в условиях постоянных вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру и повреждения подвижного состава железнодорожники продолжают делать все возможное, чтобы обеспечить:

  • больше мест для пассажиров;
  • больше возможностей для путешествий по стране.

Напомним, ранее в УЗ предупредили пассажиров о жестком дефиците билетов на поезда в течение летнего сезона.

Кроме того, мы рассказывали, как экономить на билетах УЗ по новым правилам и какие услуги в вагонах - бесплатные.

