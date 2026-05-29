Больше рейсов и новые поезда: что меняется для пассажиров "Укрзализныци" летом
Сезон летних отпусков не за горами. "Укрзализныця" уже сейчас вводит ряд важных для пассажиров изменений, чтобы путешествовать стало легче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Что меняет "Укрзализныця" в летний сезон
В компании рассказали, что УЗ "добавляет еще больше возможностей для путешествий по Украине" на летний период:
- фиксирует изменение пассажиропотока;
- оперативно на это реагирует.
Так, "Укрзализныця" уменьшает количество вагонов в поездах на маршрутах, которые пользуются меньшим спросом, и передислоцирует их на те рейсы, где спрос - самый большой.
Это, в условиях дефицита парка, позволяет:
- назначать дополнительные поезда;
- увеличивать количество вагонов в наиболее востребованных рейсах.
Какие поезда начнут курсировать ежедневно
Согласно информации пресс-службы УЗ, уже в ближайшее время на ежедневное курсирование переводят сразу семь пар поездов:
- №4/3 "Ужгород - Днепр";
- №86/85 "Львов - Запорожье";
- №128/127 "Львов - Кривой Рог, Запорожье";
- №78/77 "Ковель - Одесса";
- №88/87 "Ковель - Днепр";
- №7/8 "Харьков - Одесса";
- №121/122 "Николаев - Киев".
Восстановление рейса "Сумы - Рахов"
Сообщается, что "Укрзализныця" возобновляет также курсирование поезда №143/144 "Сумы - Рахов".
Маршрут снова соединит Северную Слобожанщину и Северщину с западом страны - обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа:
- с Винницей;
- с Хмельницким;
- с Тернополем;
- со Львовом;
- с Ивано-Франковском;
- с Яремчей;
- с Ворохтой.
Дополнительный поезд между Киевом и Буковиной
Для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной - назначен дополнительный поезд №227/228 "Киев - Черновцы".
Уточняется, что этот поезд будет курсировать через день через:
- Винницу;
- Хмельницкий;
- Тернополь;
- Львов;
- Ивано-Франковск;
- Коломыю.
"В составе поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ", - отметили в "Укрзализныце".
Когда и как покупать билеты
Продажа билетов на назначенные рейсы будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов.
При этом глубина продажи билетов:
- зависит от конкретного направления;
- составляет 20-5 суток до даты отправления.
Купить билеты на нужный рейс можно:
- в приложении "Укрзализныци";
- на официальном сайте booking.uz.gov.ua;
- в кассах вокзалов.
Публикация УЗ
В завершение украинцам напомнили, что в условиях постоянных вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру и повреждения подвижного состава железнодорожники продолжают делать все возможное, чтобы обеспечить:
- больше мест для пассажиров;
- больше возможностей для путешествий по стране.
