Росія завдала удару по приміському поїзду на Запоріжжі, постраждали пасажири (фото)

09:12 15.05.2026 Пт
Часу на евакуацію було вкрай мало
Фото: наслідки атаки на приміській поїзд (t.me/UkrzalInfo)
Сьогодні, 15 травня, російські окупанти завдали удару безпілотником по приміському поїзду у Запорізькій області. Двоє пасажирів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Як уточнили у компанії, влучання сталося поблизу одного з вагонів.

"Моніторинговий центр Укрзалізниці сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд було зупинено та розпочато евакуацію пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Часу на евакуацію було вкрай мало. За попередньою інформацією, двоє пасажирів, які не встигли залишити вагон, отримали осколкові поранення. Усі обставини інциденту наразі уточнюються.

Постраждалим оперативно надали першу допомогу та передали медикам. Залізничники супроводжують пасажирів і залишаються поруч із ними в медичному закладі.

Наразі фахівці працюють над відновленням руху поїздів на пошкодженій ділянці.

В "Укрзалізниці" додали, що продовжують уважно моніторити безпекову ситуацію в регіоні та оперативно реагувати на всі загрози.

Також там показали, який вигляд має електричка після атаки.

Росія завдала удару по приміському поїзду на Запоріжжі, постраждали пасажири (фото)

Фото: Росія вдарила дроном по приміському поїзду на Запоріжжі (t.me/UkrzalInfo)

Залізниця під прицілом

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, а навесні 2026 року такі удари лише посилилися.

Російська пропаганда намагалася виправдати ці атаки фейками про нібито використання цивільних поїздів у військових цілях.

Однак у Центрі протидії дезінформації пояснили, що це чергова спроба приховати удари по цивільних об’єктах, адже залізниця насамперед забезпечує перевезення звичайних пасажирів.

Тим часом удари удари по залізниці тривають. Під час масованої атаки 13 травня було зафіксовано 23 влучання по об’єктах залізничної інфраструктури. Тоді загинули та постраждали працівники залізниці.

Перед тим під удар потрапив пасажирський рухомий склад у Миколаївській області.

Ще одна трагедія сталася на Житомирщині, де внаслідок дронового удару по залізничній інфраструктурі загинула жінка.

Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
