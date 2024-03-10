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Більше 7 тисяч росіян, 91 танк й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Неділя 10 березня 2024 12:26
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Більше 7 тисяч росіян, 91 танк й не тільки: названо втрати РФ за тиждень Фото: названо втрати РФ за тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 7,2 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 1321 одиницю озброєння й техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

За тиждень втрати ворога склали:

  • 7260 одиниць особового складу;
  • 1321 одиниця озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили:

  • 91 танк;
  • 211 бойових броньованих машин;
  • 278 артилерійських систем;
  • 12 РСЗВ;
  • 13 установок ППО;
  • 1 ворожий корабель;
  • 420 одиниць автотехніки;
  • 52 одиниці спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 239 БпЛА", - додав Павлюк.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 березня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 424 060 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати росіян склали 310 осіб. Зокрема наші військові знищили 65 одиниць техніки ворога, у тому ж числі:

  • 12 танків;
  • 17 ББМ;
  • 5 артсистем й не тільки.

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