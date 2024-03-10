Більше 7 тисяч росіян, 91 танк й не тільки: названо втрати РФ за тиждень
Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 7,2 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 1321 одиницю озброєння й техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.
За тиждень втрати ворога склали:
- 7260 одиниць особового складу;
- 1321 одиниця озброєння та військової техніки.
Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили:
- 91 танк;
- 211 бойових броньованих машин;
- 278 артилерійських систем;
- 12 РСЗВ;
- 13 установок ППО;
- 1 ворожий корабель;
- 420 одиниць автотехніки;
- 52 одиниці спецтехніки.
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 239 БпЛА", - додав Павлюк.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 березня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 424 060 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати росіян склали 310 осіб. Зокрема наші військові знищили 65 одиниць техніки ворога, у тому ж числі:
- 12 танків;
- 17 ББМ;
- 5 артсистем й не тільки.
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