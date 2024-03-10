Більше 7 тисяч росіян, 91 танк й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 7,2 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 1321 одиницю озброєння й техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

За тиждень втрати ворога склали: 7260 одиниць особового складу;

1321 одиниця озброєння та військової техніки. Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили: 91 танк;

211 бойових броньованих машин;

278 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

13 установок ППО;

1 ворожий корабель;

420 одиниць автотехніки;

52 одиниці спецтехніки. "Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 239 БпЛА", - додав Павлюк. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 березня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 424 060 військових. У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати росіян склали 310 осіб. Зокрема наші військові знищили 65 одиниць техніки ворога, у тому ж числі: 12 танків;

17 ББМ;

5 артсистем й не тільки.