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Более 7 тысяч россиян, 91 танк и не только: названы потери РФ за неделю

Воскресенье 10 марта 2024 12:26
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Более 7 тысяч россиян, 91 танк и не только: названы потери РФ за неделю Фото: названы потери РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели наши воины ликвидировали более 7,2 тысячи российских террористов. В частности было уничтожено 1321 единицу вооружения и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

За неделю потери врага составили:

  • 7260 единиц личного состава;
  • 1321 единица вооружения и военной техники.

Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили:

  • 91 танк;
  • 211 боевых бронированных машин;
  • 278 артиллерийских систем;
  • 12 РСЗО;
  • 13 установок ПВО;
  • 1 вражеский корабль;
  • 420 единиц автотехники;
  • 52 единицы спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 4 вражеские ракеты и 239 БпЛА", - добавил Павлюк.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 марта, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 424 060 военных.

В том же числе на Таврическом направлении потери россиян составили 310 человек. В частности наши военные уничтожили 65 единиц техники врага, в том же числе:

  • 12 танков;
  • 17 ББМ;
  • 5 артсистем и не только.

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