Более 7 тысяч россиян, 91 танк и не только: названы потери РФ за неделю

В течение недели наши воины ликвидировали более 7,2 тысячи российских террористов. В частности было уничтожено 1321 единицу вооружения и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

За неделю потери врага составили:

7260 единиц личного состава;

1321 единица вооружения и военной техники.

Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили:

91 танк;

211 боевых бронированных машин;

278 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

13 установок ПВО;

1 вражеский корабль;

420 единиц автотехники;

52 единицы спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 4 вражеские ракеты и 239 БпЛА", - добавил Павлюк.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 марта, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 424 060 военных.

В том же числе на Таврическом направлении потери россиян составили 310 человек. В частности наши военные уничтожили 65 единиц техники врага, в том же числе: