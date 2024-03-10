Более 7 тысяч россиян, 91 танк и не только: названы потери РФ за неделю
В течение недели наши воины ликвидировали более 7,2 тысячи российских террористов. В частности было уничтожено 1321 единицу вооружения и техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.
За неделю потери врага составили:
- 7260 единиц личного состава;
- 1321 единица вооружения и военной техники.
Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили:
- 91 танк;
- 211 боевых бронированных машин;
- 278 артиллерийских систем;
- 12 РСЗО;
- 13 установок ПВО;
- 1 вражеский корабль;
- 420 единиц автотехники;
- 52 единицы спецтехники.
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 4 вражеские ракеты и 239 БпЛА", - добавил Павлюк.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 марта, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 424 060 военных.
В том же числе на Таврическом направлении потери россиян составили 310 человек. В частности наши военные уничтожили 65 единиц техники врага, в том же числе:
- 12 танков;
- 17 ББМ;
- 5 артсистем и не только.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.