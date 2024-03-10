ЗСУ знищили більше 60 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку: яка ситуація
Протягом минулої доби, 9 березня, втрати росіян на Таврійському напрямку склали 310 осіб. Також наші воїни знищили 65 одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 27 авіаударів;
- провів 54 бойових зіткнення;
- здійснив 1252 артобстріли.
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.
Новопавлівський напрямок
Військові відбили більше 30 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області.
Оріхівський напрямок
Відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
Досягнення наших військових
Втрати ворога у живій силі склали 310 осіб. Також було знищено 65 одиниць техніки росіян, зокрема:
- 12 танків;
- 17 ББМ;
- 5 артсистем;
- 1 РСЗВ;
- 1 ПТРК;
- 28 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки.
Наші військові знищили 4 склади боєприпасів та ще 1 важливий об’єкт ворога. Також було нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 березня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 424 060 військових.
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