ua en ru
Нд, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Десятки одиниць техніки та 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога

Україна, Неділя 10 березня 2024 08:33
UA EN RU
Десятки одиниць техніки та 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога Фото: ЗСУ знищили ще 900 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили 424 тисячі солдатів. Лише за останню добу наші захисники знищили 900 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні втрати Росії станом на 10 березня 2024 року орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 424060 (+900) осіб;
  • танків - 6731 (+19) од;
  • бойових броньованих машин - 12850 (+27) од;
  • артилерійських систем - 10466 (+38) од;
  • РСЗВ - 1015 (+3) од;
  • засоби ППО - 709 (+2) од;
  • літаків - 347 од;
  • гелікоптерів - 325 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8082 (+41);
  • крилаті ракети - 1919;
  • кораблі /катери - 26 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13752 (+69) од;
  • спеціальна техніка - 1672 (+6).

Росія втрачає авіацію

Нагадаємо, за останні тижні росіяни втратили близько 15 літаків. Президент Володимир Зеленський заявив, що це правильна тенденція.

Нашим захисникам вдається знищити ворожі літаки Су-35, Су-34, а також ЗСУ збили ще один ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Також нещодавно командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що українські зенітники відпрацювали по ворожих літака на відстані понад 150 кілометрів. Результати бойової роботи перевіряють.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Влучання в промисловий об'єкт, пожежі та поранений: названі наслідки атаки "Шахедів" по Україні
Влучання в промисловий об'єкт, пожежі та поранений: названі наслідки атаки "Шахедів" по Україні
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США