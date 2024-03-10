Десятки одиниць техніки та 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України перевищили 424 тисячі солдатів. Лише за останню добу наші захисники знищили 900 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні втрати Росії станом на 10 березня 2024 року орієнтовно складають: особового складу - близько 424060 (+900) осіб;

танків - 6731 (+19) од;

бойових броньованих машин - 12850 (+27) од;

артилерійських систем - 10466 (+38) од;

РСЗВ - 1015 (+3) од;

засоби ППО - 709 (+2) од;

літаків - 347 од;

гелікоптерів - 325 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8082 (+41);

крилаті ракети - 1919;

кораблі /катери - 26 од;

підводні човни - 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13752 (+69) од;

спеціальна техніка - 1672 (+6). Росія втрачає авіацію Нагадаємо, за останні тижні росіяни втратили близько 15 літаків. Президент Володимир Зеленський заявив, що це правильна тенденція. Нашим захисникам вдається знищити ворожі літаки Су-35, Су-34, а також ЗСУ збили ще один ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Також нещодавно командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що українські зенітники відпрацювали по ворожих літака на відстані понад 150 кілометрів. Результати бойової роботи перевіряють.