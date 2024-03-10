Десятки одиниць техніки та 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога
Втрати Росії у війні проти України перевищили 424 тисячі солдатів. Лише за останню добу наші захисники знищили 900 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні втрати Росії станом на 10 березня 2024 року орієнтовно складають:
- особового складу - близько 424060 (+900) осіб;
- танків - 6731 (+19) од;
- бойових броньованих машин - 12850 (+27) од;
- артилерійських систем - 10466 (+38) од;
- РСЗВ - 1015 (+3) од;
- засоби ППО - 709 (+2) од;
- літаків - 347 од;
- гелікоптерів - 325 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8082 (+41);
- крилаті ракети - 1919;
- кораблі /катери - 26 од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13752 (+69) од;
- спеціальна техніка - 1672 (+6).
Росія втрачає авіацію
Нагадаємо, за останні тижні росіяни втратили близько 15 літаків. Президент Володимир Зеленський заявив, що це правильна тенденція.
Нашим захисникам вдається знищити ворожі літаки Су-35, Су-34, а також ЗСУ збили ще один ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Також нещодавно командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що українські зенітники відпрацювали по ворожих літака на відстані понад 150 кілометрів. Результати бойової роботи перевіряють.
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