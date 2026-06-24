Білорусь розпочала мобілізаційні навчання біля кордону України

Загроза з Білорусі

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає кілька сценаріїв розширення війни - зокрема із залученням Білорусі.

Білоруська опозиція також передала Україні доповідь про процеси, які можуть свідчити про зміну ролі Мінська у війні.

Наразі ознак підготовки до наземного вторгнення білоруських військ в Україну немає.

Проте головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав посилити захист кордону на північному напрямку.

У прикордонних громадах Волинської області почнуть встановлювати антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг.

Тим часом авторитетне видання Wall Street Journal пише, що глава Кремля Володимир Путін шантажує президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою відкриття "другого фронту".