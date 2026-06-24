Білорусь розпочала мобілізаційні навчання біля кордону України

У червні в Білорусі на території Гродненської області проводять мобілізаційні навчання. Військкомати перевіряють дані призовників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі у Telegram.
За даними білоруського оборонного відомства, з 20 червня військкомат Ошмянського району викликає військовозобов'язаних для уточнення особистих даних. Звірка відбувається на пункті попереднього збору.
Фахівці військкомату актуалізують відомості та оновлюють облікові документи. Загалом планується охопити близько двох тисяч жителів Ошмянщини.
Захід триватиме поетапно до 2 липня.
Раніше повідомлялося, що ході навчання будуть проводити відпрацювання питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних на військові збори з подальшою їх участю в навчанні.
Призвані військовозобов'язані:
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