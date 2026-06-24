Беларусь начала мобилизационные учения у границы Украины

Угроза из Беларуси

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает несколько сценариев расширения войны – в том числе с привлечением Беларуси.

Белорусская оппозиция также передала Украине доклад о процессах , которые могут свидетельствовать об изменении роли Минска в войне.

Пока признаков подготовки к наземному вторжению белорусских войск в Украину нет.

Однако главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал усилить защиту границы на северном направлении.

В приграничных общинах Волынской области начнут устанавливать антидроновые сетки вдоль отдельных участков дорог.

Тем временем авторитетное издание Wall Street Journal пишет, что глава Кремля Владимир Путин шантажирует президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью открытия "второго фронта".