Беларусь начала мобилизационные учения у границы Украины

В июне в Беларуси на территории Гродненской области проводятся мобилизационные учения. Военнослужащие проверяют данные призывников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси в Telegram .
По данным белорусского оборонного ведомства, с 20 июня военкомат Ошмянского района вызывает военнообязанных для уточнения личных данных. Сверка происходит на пункте предварительного сбора.
Специалисты военкомата актуализируют сведения и обновляют учетные документы. В общей сложности планируется охватить около двух тысяч жителей Ошмянщины.
Мероприятие продлится поэтапно до 2 июля.
Ранее сообщалось, что в ходе обучения будут проводить отработку вопроса о доукомплектовании военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в учебе.
Призванные военнообязанные:
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