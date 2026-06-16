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Лукашенко зробив несподівану заяву про позицію Путіна щодо війни з Україною

11:27 16.06.2026 Вт
3 хв
Диктатор розкрив, що глава Кремля сказав йому про новий наступ
aimg Ірина Глухова
Лукашенко зробив несподівану заяву про позицію Путіна щодо війни з Україною Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (Getty Images)
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що глава Кремля Володимир Путін нібито не зацікавлений у втягуванні Білорусі у війну проти України.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лукашенка Al Arabiya English, яке наводить Белта.

Що Лукашенко розповів про розмови з Путіним

Відповідаючи на запитання про можливий новий наступ на Україну з території Білорусі, Лукашенко запевнив, що обговорював із главою Кремля зовсім інше питання.

За його словами, вони нібито "багато разів говорили про те, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перекинулася на територію Білорусі".

Лукашенко навів слова глави Кремля дослівно.

"Ми розуміємо, що вступ Білорусі в якусь якість у війну, в конфлікт - неприйнятний. Це більше буде шкоди, ніж користі", - передав він слова Путіна.

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Три причини не воювати

Лукашенко назвав декілька причин, чому Білорусь нібито не вступить у війну.

Перша - військова вразливість. За його словами, Білорусь "як на долоні" в українських військових, а її ключова інфраструктура під загрозою.

"Наші основні об'єкти життєзабезпечення - виробничі і логістичні - опиниться під ударом. Як вони заявили, у них намічено вже 500 таких цілей на території Білорусі", - сказав він.

Друга - небажання народу воювати, адже загине багато військових.

Третя - збільшення лінії фронту.

"Фронт для Росії перш за все, якби вона атакувала Київ з території Білорусі, буде збільшено на 1,5 тис. кілометрів білорусько-українського кордону", - пояснив Лукашенко.

Він додав, що білоруси з "росіянами за нинішньої війни не зможуть забезпечити захист цієї ділянки".

Ризик війни з НАТО

Окремо диктатор застеріг від ризику розширення конфлікту. Словом, у разі нападу з території білоруської країни НАТО може ввести в Україну свої війська.

"І ця війна набуде нової якості. Це буде війна Білорусі та Росії проти блоку НАТО", - заявив він.

Чи є загроза для України

Відповідаючи на запитання, Лукашенко запевнив, що Україна з боку Білорусі боятися "абсолютно нічого".

"І вони це знають, і військові це знають. Люди, народ України, це знають. Через політичні якісь амбіції ця тема підігрівається", - додав він.

Загроза з Білорусі

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає кілька сценаріїв розширення війни, зокрема із залученням Білорусі.

У ДПСУ розповіли РБК-Україна, що 1085-кілометровий кордон з Білоруссю перебуває під контролем і продовжує посилено укріплюватися.

Також варто нагадати, що Білорусь проводила спільні з Росією ядерні навчання, а з Мінська регулярно лунають заяви про нібито атаки українських дронів.

Через загрозу з Білорусі у прикордонних громадах на Волині вирішили натягнути антидронові сітки вздовж доріг.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Білорусь Війна в Україні
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