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Антидроновими сітками закриють дороги на Волині неподалік Білорусі

14:40 10.06.2026 Ср
2 хв
Місцевих жителів це насторожує, але влада пояснила навіщо це потрібно
aimg Ірина Глухова
Антидроновими сітками закриють дороги на Волині неподалік Білорусі Фото: антидроновими сітками закриють дороги на Волині неподалік Білорусі (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У прикордонних громадах Волинської області почнуть встановлювати антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Романа Романюка.

За його словами, підготовка оборонних рубежів у регіоні розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі в області вже облаштовані інженерні загородження та укріплені оборонні позиції.

Де встановлюють антидронові сітки

Одним із нових безпекових заходів стало встановлення спеціальних сіток для захисту від безпілотників.

Такі конструкції з'являться на визначених ділянках доріг, зокрема у Шацькій громаді.

"Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати", - сказав Роман Романюк.

Чому посилюють захист

Голова ОВА зазначив, що поява антидронових сіток подекуди викликає занепокоєння серед місцевих жителів.

"Це дещо насторожує місцеве населення, багато хто припускає, що це небезпечно. Дай Боже, щоб вони не знадобилися у використанні. Але ми маємо бути готові в будь-якому разі", - наголосив він.

За словами Романюка, наявність укріплень, опорних пунктів та інженерних загороджень є додатковим фактором стримування потенційних загроз з боку Білорусі.

Також голова Волинської ОВА заявив, що поки Білоруссю керує Олександр Лукашенко, ризики з боку цього напрямку зберігаються. Водночас зараз поблизу кордону з Волинською областю не фіксують скупчення білоруських військ чи техніки.

Загроза з Білорусі

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає кілька сценаріїв розширення війни, зокрема із залученням Білорусі.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв РБК-Україна, що 1085-кілометровий кордон з Білоруссю перебуває під контролем і продовжує посилено укріплюватися.

Крім того, Білорусь проводила спільні з Росією ядерні навчання, а з Мінська регулярно лунають заяви про нібито атаки українських дронів.

Тим часом аналітики ISW зазначають, що наразі не бачать ознак підготовки наземного вторгнення з білоруської території, хоча Росія може використовувати її для ударів по західних регіонах України.

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Олександр Лукашенко Білорусь Волинська область Війна в Україні
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