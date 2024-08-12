Білорусь має розбиратись з РФ щодо дронів у своєму небі, - ОТУ "Сіверськ"
Білорусь має розбиратися стосовно дронів у своєму повітряному просторі з Росією, адже саме російські ударні безпілотники літали маршрутом через Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадима Мисника у "Радіо Свобода".
За його словами, такі маршрути безпілотників фіксувались «останнім часом».
"Вони там у себе можуть збивати щось у своєму повітрі, бо останні дні, тиждень тому, два тижні, фіксувалося неодноразово, коли саме російські ударні безпілотні літальні апарати такими маршрутами через Чернігівщину і далі на Білорусь заходили", - розповів військовий.
Мисник наголосив на наявності таких випадків та зауважив, що у питанні стосовно того, що літає над територією Білорусі - її керівництво має розбиратись спільно з владою РФ.
Як зауважив речник, оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю наразі не змінилася. Система оборони охоплює кордони України з північно-східними сусідами, а Сили оборони готові до оборони і вже врахували досвід повномасштабного наступу.
"На ділянці кордону з Білоруссю, що стосується Чернігівщини, значних змін оперативна ситуація не зазнала. Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій. Неодноразово чули заяви військово-політичного керівництва Білорусі про різні активізації своїх дій або перевірки бойової готовності і так далі", - зазначив Мисник
Лукашенко "побачив" українські дрони
Ми повідомляли, що днями самопроголошений президент Білорусі звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він заявив, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.
На тлі даних заяв Міністерство закордонних справ Білорусі пригрозило "поставити питання" доцільності наявності посольства України в країні. Таку заяву білоруське відомство передало українській стороні.
Втім згодом моніторингова група "Беларускі Гаюн" спростувала фантазії білоруського самопроголошеного президента, зауваживши, що жодних БПЛА на території країни зафіксовано не було.
Варто зауважити, що таким чином Лукашенко почав нагнітати ситуацію на кордоні Білорусі з Україною. Зокрема білоруська армія вирішила перекинути до кордону з Україною ракетні системи "Іскандер" та реактивну артилерію "Полонез" після заяви білоруського диктатора про проліт українських дронів.
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