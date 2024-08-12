Білорусь має розбиратись з РФ щодо дронів у своєму небі, - ОТУ "Сіверськ"

Білорусь має розбиратися стосовно дронів у своєму повітряному просторі з Росією, адже саме російські ударні безпілотники літали маршрутом через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадима Мисника у " Радіо Свобода ".

За його словами, такі маршрути безпілотників фіксувались «останнім часом».

"Вони там у себе можуть збивати щось у своєму повітрі, бо останні дні, тиждень тому, два тижні, фіксувалося неодноразово, коли саме російські ударні безпілотні літальні апарати такими маршрутами через Чернігівщину і далі на Білорусь заходили", - розповів військовий.

Мисник наголосив на наявності таких випадків та зауважив, що у питанні стосовно того, що літає над територією Білорусі - її керівництво має розбиратись спільно з владою РФ.

Як зауважив речник, оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю наразі не змінилася. Система оборони охоплює кордони України з північно-східними сусідами, а Сили оборони готові до оборони і вже врахували досвід повномасштабного наступу.

"На ділянці кордону з Білоруссю, що стосується Чернігівщини, значних змін оперативна ситуація не зазнала. Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій. Неодноразово чули заяви військово-політичного керівництва Білорусі про різні активізації своїх дій або перевірки бойової готовності і так далі", - зазначив Мисник