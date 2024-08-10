Білорусь пригрозила "поставити питання" про закриття посольства України
Міністерство закордонних справ Білорусі пригрозило "поставити питання" доцільності наявності посольства України в країні. Таку заяву білоруське відомство передало українській стороні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне агентство "Белта".
Після того, як самопроголошеному білоруському президенту Олександру Лукашенку примарились українські безпілотники, які залетіли в повітряний простір Білорусі, до МЗС викликали тимчасову повірену у справах України в Білорусі Ольгу Тимуш.
Як стверджує білоруське агентство з посиланням на прес-службу МЗС, українському повіреному заявили "рішучий протест" та передали відповідну ноту.
"Особливо було вказано на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську", - цитує агентство заяву міністерства.
Українська сторона наразі не коментувала ці повідомлення.
Білорусь почала нагнітати ситуацію на тлі "курського прориву"
Білоруський режим, який у 2022 році став співучасником російської агресії щодо України, знову допомагає російському диктатору Володимиру Путіну. Після того, як в Курській області стався прорив кордону і російська армія втратила контроль над частиною своїх територій, Лукашенко почав нагнітати ситуацію на кордоні Білорусі з Україною.
Так, після сьогоднішньої заяви про нібито проліт українських дронів над Білоруссю, білоруська армія вирішила перекинути до кордону з Україною ракетні системи "Іскандер" та реактивну артилерію "Полонез".
Зазначимо, до цього на територію Білорусі декілька разів залітали російські "Шахеди", один з них навіть долітав до Вітебська. Попри те, що білоруській армії доводилось підіймати через ці інциденти авіацію, Мінськ офіційно не реагував на них.
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