Беларусь должна разбираться с РФ по дронам в своем небе, - ОТГ "Северск"
Беларусь должна разбираться в отношении дронов в своем воздушном пространстве с Россией, ведь именно российские ударные беспилотники летали по маршруту через Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Северск" Вадима Мысника в "Радио Свобода".
По его словам, подобные маршруты беспилотников фиксировались «в последнее время».
"Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе, потому что последние дни, неделю назад, две недели, фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты по таким маршрутам через Черниговщину и дальше на Беларусь заходили", - рассказал военный.
Мысник отметил наличие таких случаев и отметил, что в вопросе о том, что летает над территорией Беларуси - ее руководство должно разбираться совместно с властями РФ.
Как отметил спикер, оперативная обстановка на границе с Беларусью пока не изменилась. Система обороны охватывает границы Украины с северо-восточными соседями, а Силы обороны готовы к обороне и уже учли опыт полномасштабного наступления.
"На участке границы с Беларусью, что касается Черниговщины, значительные изменения оперативная ситуация не претерпела. Мы внимательно наблюдаем за развитием событий. Неоднократно слышали заявления военно-политического руководства Беларуси о различных активизациях своих действий или проверки боевой готовности и так далее", - отметил Мысник.
Лукашенко "увидел" украинские дроны
Мы сообщали, что на днях самопровозглашенный президент Беларуси обвинил Украину в нарушении воздушного пространства. Он заявил, что якобы в Белоруссии сбивали украинские дроны.
На фоне данных заявлений Министерство иностранных дел Беларуси пригрозило "задать вопрос" целесообразности наличия посольства Украины в стране. Такое заявление белорусское ведомство передало украинской стороне.
Впрочем, впоследствии мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" опровергла фантазии белорусского самопровозглашенного президента, заметив, что никаких БПЛА на территории страны зафиксировано не было.
Следует отметить, что таким образом Лукашенко начал нагнетать ситуацию на границе Беларуси с Украиной. В частности, белорусская армия решила перебросить к границе с Украиной ракетные системы "Искандер" и реактивную артиллерию "Полонез" после заявления белорусского диктатора о пролете украинских дронов.
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