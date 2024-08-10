Перекидання Білоруссю "Іскандерів" і "Полонезів" у прикордонні області: у ЦПД дали пояснення

Фото: у ЦПД пояснили, навіщо Білорусь перекидає "Іскандери" у прикордонні області (Getty Images)

Наміри Білорусі перекинути "Іскандери" і "Полонези" у прикордонні області - це спроба допомогти главі Кремля Володимиру Путіну у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння - це спроба допомогти Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок", - вважає він. Втім, за його слоами, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій.