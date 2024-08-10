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Білорусь заявила, що перекине у прикордонні з Україною області "Іскандери" і "Полонези"

Мінськ, Субота 10 серпня 2024 14:12
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Білорусь заявила, що перекине у прикордонні з Україною області "Іскандери" і "Полонези" Фото: Білорусь хоче перекинути до кордону з Україною "Іскандери" і "Полонези" (roe ru)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь заявила, що посилить області, які межують з Україною. Туди збираються направити війська та системи "Іскандер" і "Полонез".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, якого цитує "Белта".

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито дав наказ посилити угруповання військ у Гомельській та Мозирській областях. Вони межують з північними областями України.

У рамках цього "посилення" Білорусь стверджує, що направить до кордону військових та ракетні комплекси.

"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи "Полонез" та комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони", - сказав Хренін.

Довідка. "Полонез" - це білоруська 301-мм реактивна система залпового вогню. Система призначена для високоточного ураження живої сили, неброньованої і броньованої військової техніки та інших об'єктів.

"Іскандер" - це російські оперативно-тактичні ракетні комплекси. "Іскандер-М" є балістичною ракетою. Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що на озброєння Білорусі надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М".

Що цьому передувало

Варто зазначити, що сьогодні, 10 серпня, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив Україну у нібито порушенні повітряного простору Білорусі. Він стверджує, що вчора українські безпілотники залетіли у Білорусь.

За словами Лукашенка, частину цілей нібито "збили" над Білоруссю, а решту у Росії.

При цьому Лукашенко заявив, що Білорусь не залишить без відповіді провокації. Україна на заяви самопроголошеного президента не реагувала.

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