Білорусь готує базу для "Орєшніка": супутники зафіксували нову техніку
На території колишнього військового аеродрому Кричев-6 у Білорусі зафіксували активне розгортання військової бази. На нових супутникових знімках видно техніку, яка може належати ракетному комплексу "Орєшнік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Що показали супутникові знімки
На знімку від 9 лютого на території центрального військового табору видно шість машин, які за розмірами та пропорціями відповідають техніці комплексу "Орєшнік".
Водночас точно визначити їхній тип поки неможливо через недостатню якість зображень.
Крім того, на території зафіксували:
- близько 25 військових машин різних типів;
- кілька земляних насипів;
- будівлю невідомого призначення;
- будівництво ангарів для техніки.
Можливе місце розміщення комплексу
Раніше американські дослідники з Мідлберійського коледжу також називали аеродром Кричев-6 можливим місцем базування "Орєшніка".
Аналіз нових знімків підтверджує, що саме там могло бути зняте відео "бойового чергування" комплексу, яке раніше оприлюднили Міноборони Росії та Білорусі.
"Орєшнік" в Білорусі
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" уже поставлено на бойове чергування на території країни. За його словами, в Білорусі вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер арсенал доповнюється новим ракетним комплексом, при цьому Мінськ може отримати від Росії до десяти таких систем.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що українській стороні відоме місце розташування нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі, і відповідна інформація передається міжнародним партнерам.
За попередніми оцінками, "Орєшнік" може бути модифікацією ракети РС-26 "Рубеж", дальність польоту якої, за неофіційними даними, становить близько 5500 кілометрів, однак у відкритих джерелах відомостей про цю систему небагато.