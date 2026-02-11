Беларусь готовит базу для "Орешника": спутники зафиксировали новую технику

На территории бывшего военного аэродрома Кричев-6 в Беларуси зафиксировали активное развертывание военной базы. На новых спутниковых снимках видно технику, которая может принадлежать ракетному комплексу "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Что показали спутниковые снимки

На снимке от 9 февраля на территории центрального военного лагеря видно шесть машин, которые по размерам и пропорциям соответствуют технике комплекса "Орешник".

При этом точно определить их тип пока невозможно из-за недостаточного качества изображений.



Кроме того, на территории зафиксировали:

около 25 военных машин различных типов;

несколько земляных насыпей;

здание неизвестного назначения;

строительство ангаров для техники.

Возможное место размещения комплекса

Ранее американские исследователи из Мидлберийского колледжа также называли аэродром Кричев-6 возможным местом базирования "Орешника".

Анализ новых снимков подтверждает, что именно там могло быть снято видео "боевого дежурства" комплекса, которое ранее обнародовали Минобороны России и Беларуси.