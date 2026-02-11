ua en ru
Беларусь готовит базу для "Орешника": спутники зафиксировали новую технику

Беларусь, Среда 11 февраля 2026 11:45
Беларусь готовит базу для "Орешника": спутники зафиксировали новую технику Иллюстративное фото: Беларусь готовит базу для "Орешника" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На территории бывшего военного аэродрома Кричев-6 в Беларуси зафиксировали активное развертывание военной базы. На новых спутниковых снимках видно технику, которая может принадлежать ракетному комплексу "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Что показали спутниковые снимки

На снимке от 9 февраля на территории центрального военного лагеря видно шесть машин, которые по размерам и пропорциям соответствуют технике комплекса "Орешник".

При этом точно определить их тип пока невозможно из-за недостаточного качества изображений.
Беларусь готовит базу для &quot;Орешника&quot;: спутники зафиксировали новую технику

Кроме того, на территории зафиксировали:

  • около 25 военных машин различных типов;
  • несколько земляных насыпей;
  • здание неизвестного назначения;
  • строительство ангаров для техники.

Возможное место размещения комплекса

Ранее американские исследователи из Мидлберийского колледжа также называли аэродром Кричев-6 возможным местом базирования "Орешника".

Анализ новых снимков подтверждает, что именно там могло быть снято видео "боевого дежурства" комплекса, которое ранее обнародовали Минобороны России и Беларуси.

"Орешник" в Беларуси

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже поставлен на боевое дежурство на территории страны. По его словам, в Беларуси уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь арсенал дополняется новым ракетным комплексом, при этом Минск может получить от России до десяти таких систем.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинской стороне известно местоположение новой российской ракеты "Орешник" в Беларуси, и соответствующая информация передается международным партнерам.

По предварительным оценкам, "Орешник" может быть модификацией ракеты РС-26 "Рубеж", дальность полета которой, по неофициальным данным, составляет около 5500 километров, однако в открытых источниках сведений об этой системе немного.

