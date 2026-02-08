Удар по полігону з "Орєшніком": Генштаб відзвітував про наслідки

У результаті удару українських ракет "Фламінго" по російському полігону "Капустін Яр" пошкоджені об'єкти обслуговування балістичних ракет та інші технічні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі, за результатами попередніх уражень по полігону Міноборони РФ "Капустин Яр" в Астраханській області підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.

Удар по полігону "Капустін Яр"

Нагадаємо, у січні Сили оборони завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ, з якого російські окупанти запускали ракети "Орєшнік" по Україні.

ЗСУ виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.

За даними військових, серію ударів здійснили за допомогою ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема, FP-5 "Фламінго".

На території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, а частина особового складу евакуйована з території.