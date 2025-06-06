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Били по житловому масиву, частина міста без світла. Відомі наслідки обстрілу Чернігова

Ілюстративне фото: відомі наслідки обстрілу Чернігова (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 6 червня російські терористи вдались до комбінованого удару по Чернігову. Били по житловому масиву, є руйнування й поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслава Чауса.

Згідно з попередньою інформацією, терористи атакували місто: 

  • безпілотними літальними апаратами типу "Герань-2"; 
  • балістикою - крилатою ракетою та "Іскандер-М".  

Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, одного з яких госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

 

Фото: відомі наслідки обстрілу Чернігова (facebook.com/DSNSODE)

У тому ж числі було пошкоджено підприємство й об’єкти інфраструктури. 

"Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав Чаус. 

Частина міста без світла 

В коментарі "Суспільному" речниця акціонерного товариства (АТ) "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова повідомила, що внаслідок атаки було пошкоджене обладнання електричних мереж. Наразі без світла перебувають 39,6 тисячі абонентів у Чернігові, селах Вознесенське, Киселівка, Новоселівка.

 

 

Масована атака на Україну 6 червня

У ніч на 6 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України, застосувавши як ракети, так і безпілотники. У Києві уламки збитих повітряних цілей падали в різних районах міста. Постраждали багатоповерхові будівлі, об'єкти інфраструктури, лінія метрополітену та автозаправка. Станом на ранок повідомлялося про чотирьох загиблих і 20 поранених.

Серед інших міст, що зазнали ворожих ударів, - Тернопіль. Там зафіксовано влучання в промислові й інфраструктурні об'єкти. Це один із наймасштабніших обстрілів міста від початку повномасштабної війни.

Також під обстріл потрапив Луцьк. За попередніми даними, травмовано п’ятеро осіб.

Докладніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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