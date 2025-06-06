Били по житловому масиву, частина міста без світла. Відомі наслідки обстрілу Чернігова

Масована атака на Україну 6 червня

У ніч на 6 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України, застосувавши як ракети, так і безпілотники. У Києві уламки збитих повітряних цілей падали в різних районах міста. Постраждали багатоповерхові будівлі, об'єкти інфраструктури, лінія метрополітену та автозаправка. Станом на ранок повідомлялося про чотирьох загиблих і 20 поранених.

Серед інших міст, що зазнали ворожих ударів, - Тернопіль. Там зафіксовано влучання в промислові й інфраструктурні об'єкти. Це один із наймасштабніших обстрілів міста від початку повномасштабної війни.

Також під обстріл потрапив Луцьк. За попередніми даними, травмовано п’ятеро осіб.

Докладніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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